Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покормите свои растения по-новому: 7 методов, о которых вы не знали
Этим можно заменить сладости, чтобы оставаться в форме
Уникальные советы, которые помогут вам безопасно передвигаться по зимним дорогам
Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина
Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа
В Сочи из-за шторма закрыты пляжи
Вредно ли запивать пищу водой: научные доказательства против догм
Спор о гениальности: можно ли воспитать своего Месси в России?
ВТБ получил согласие на открытие филиала в Тегеране

Преобразите спальню: эти 5 практичных вещей улучшат интерьер

1:17
Недвижимость

Спальня — это место, где важно сочетание уюта и функциональности. Если вы хотите сделать вашу комнату идеальным убежищем, то несколько элементов могут преобразить пространство.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Подвесная лампа

Подвесной светильник избавит прикроватную тумбочку от излишних проводов и сделает интерьер более лёгким и стильным. Убедитесь, что высота лампы регулируемая и она не будет слепить.

Обитый кубик-стул

Этот компактный элемент мебели легко найти место даже в небольшой спальне. Он станет удобным аксессуаром для сидения или для хранения вещей рядом с кроватью.

Книжная полка

Для любителей читать полка для книг — просто необходима. Это не только практично, но и добавляет уют в интерьер, превращая спальню в мини-библиотеку.

Тахта-тумбочка

Если в кровати нет встроенных ящиков для хранения, тахта-тумбочка станет отличным решением. Она идеально подходит для хранения постельного белья и других вещей, освобождая пространство.

Поднос для завтрака

И не только для завтраков! Поднос можно использовать как подставку для ноутбука, планшета или книги, добавляя удобства в повседневную жизнь.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Мир. Новости мира
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России Аудио 
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Садоводство, цветоводство
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком Аудио 
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Нежная курица в сметанном соусе: идеальный вариант для быстрого ужина
Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа
В Сочи из-за шторма закрыты пляжи
Вредно ли запивать пищу водой: научные доказательства против догм
Спор о гениальности: можно ли воспитать своего Месси в России?
ВТБ получил согласие на открытие филиала в Тегеране
Подмена реальности — с этой ложкой вам не нужна настоящая еда
Полезные привычки, которые сделают кожу сияющей, а волосы здоровыми
Чекап здоровья: важный шаг к долголетию или бесполезная трата денег
Приготовьте вкуснейший мандариновый джем, пока у них не закончился сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.