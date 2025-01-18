Странный трюк, который работает! Положите чеснок в унитаз — результат вас удивит

Чеснок — это не только приправа, но и мощное средство для борьбы с бактериями и неприятными запахами. Его антибактериальные свойства могут быть использованы даже для чистки туалета.
Если вы хотите попробовать что-то необычное, просто измельчите чеснок, залейте его горячей водой и оставьте на ночь в унитазе. Утром почистите унитаз — и результат вас удивит.
Чеснок помогает снизить количество бактерий, а его активное вещество, аллицин, растворяется в воде и уничтожает микробы. Это естественная и экологичная альтернатива химическим средствам для поддержания чистоты.
Конечно, для сильных загрязнений чеснок не заменит обычные средства, но как дополнение для регулярной очистки — отличное решение, пишет журнал Receptar.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.