Странный трюк, который работает! Положите чеснок в унитаз — результат вас удивит

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Чеснок — это не только приправа, но и мощное средство для борьбы с бактериями и неприятными запахами. Его антибактериальные свойства могут быть использованы даже для чистки туалета.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Если вы хотите попробовать что-то необычное, просто измельчите чеснок, залейте его горячей водой и оставьте на ночь в унитазе. Утром почистите унитаз — и результат вас удивит.

Чеснок помогает снизить количество бактерий, а его активное вещество, аллицин, растворяется в воде и уничтожает микробы. Это естественная и экологичная альтернатива химическим средствам для поддержания чистоты.

Конечно, для сильных загрязнений чеснок не заменит обычные средства, но как дополнение для регулярной очистки — отличное решение, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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