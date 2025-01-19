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Это растение выживет в любых условиях — и оно очистит воздух в квартире

1:49
Недвижимость

Вы ищете комнатное растение, которое украсит ваш дом, улучшит качество воздуха и почти не потребует ухода? Тогда мирная лилия — идеальный выбор!

Лилии
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лилии

Её элегантные тёмно-зелёные листья и нежные белые цветы придают уют любому интерьеру, даже если в комнате нет окон, пишет журнал Receptar.

Преимущества мирной лилии

Мирная лилия способна выжить даже там, где другие растения не смогут. Она легко переносит тень, искусственное освещение, засуху, перепады температур и даже редкий полив.

Исследования NASA подтвердили, что мирная лилия поглощает вредные вещества, такие как формальдегид, бензол и токсины из мебели, ковров и бытовой химии. Это делает е` естественным фильтром для дома или офиса.

Также она помогает поддерживать оптимальный уровень влажности, что особенно важно в зимний период, когда воздух становится сухим из-за центрального отопления.

Как ухаживать

Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Поливайте растение примерно раз в неделю, зимой можно реже. Избегайте застоя воды, чтобы не допустить гниения корней.

Мирная лилия отлично растёт в тёмных углах и комнатах без окон. Но для более активного роста и цветения подойдёт искусственное освещение. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья.

Протирайте листья влажной тканью, чтобы удалить пыль, улучшить фотосинтез и предотвратить заболевания.

Подкармливайте растение жидким удобрением раз в месяц для поддержания здоровья. Пересаживайте его каждые два года, используя питательный и дренированный субстрат.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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