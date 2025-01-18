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Очень плохая новость для владельцев газового отопления

1:29
Недвижимость

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Новая система торговли выбросами CO2 (EU ETS II), вступившая в силу, сделает газовое отопление значительно дороже.

Городская газовая котельная
Фото: Panoramio by Владимир Саппинен, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Городская газовая котельная

Причина? Недостаток сертификатов выбросов для строительного сектора и растущие рыночные цены на углерод.

Новые цены на газовое отопление

Политическая цена в 45 евро за тонну CO2 больше не устойчива. Ожидается, что реальная стоимость будет значительно выше. Класс энергоэффективности дома будет иметь значение. 

  1. Класс А+ (самый экономичный) увеличит расходы с €55 до €80.
  2. Класс D (средний) заплатит €346.
  3. Класс H (наименее эффективный) — внушительные €799.

Что делать?

Улучшите энергоэффективность дома. Инвестируйте в утепление, замену окон или переход на более экологичные источники энергии.

Переход на альтернативы. Электрическое отопление или тепловые насосы могут быть выгоднее в долгосрочной перспективе.

Не ждите, пока расходы станут неподъемными. Уже сегодня начните планировать, как сократить свои затраты на отопление и улучшить энергоэффективность жилья, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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