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Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте

1:03
Недвижимость

Мёд — не просто лакомство, но и натуральное лекарство, богатое ферментами, антиоксидантами и минералами. Однако неправильное хранение может уничтожить его полезные свойства.

Мёд
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мёд

Основные правила хранения мёда

Избегайте тепла и влажности. Никогда не держите мёд рядом с плитой, духовкой или чайником. Высокие температуры ухудшают его качество и могут привести к образованию вредного вещества — гидроксиметилфурфурола (ЖМЖ).

Идеальная температура — менее 18°C. Лучшее место для меда — прохладная кладовая, погреб или нижняя полка холодильника, пишет журнал Receptar.

Используйте правильную тару. Для хранения подойдут герметичные стеклянные или керамические банки. Металл и пластик лучше избегать из-за риска окисления.

Избегайте влаги и контакта со слюной. Всегда используйте чистую ложку или дозатор меда, чтобы предотвратить попадание бактерий.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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