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Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне

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Недвижимость

Безопасность приготовления пищи начинается с гигиены. Но даже если вы тщательно моете посуду, протираете поверхности и чистите холодильник, есть невидимые угрозы, о которых многие забывают.

Захламлённая кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Захламлённая кухня

Баночки со специями часто становятся рассадником бактерий. Во время готовки мы берём их руками, загрязнёнными, например, мясным фаршем, а потом возвращаем на полку, создавая условия для кросс-контаминации.

Особенно опасно это при приготовлении блюд из сырого мяса, таких как котлеты или фаршированные перцы, пишет журнал Receptar.

Что делать?

  1. Замените старые деревянные емкости для специй на гладкие стеклянные, которые легче очищать.
  2. После каждого приготовления протирайте баночки дезинфицирующими салфетками.
  3. Регулярная гигиена рук — простой, но важный способ снизить риск передачи микробов.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Гигие́на  — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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