Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне

Безопасность приготовления пищи начинается с гигиены. Но даже если вы тщательно моете посуду, протираете поверхности и чистите холодильник, есть невидимые угрозы, о которых многие забывают.
Баночки со специями часто становятся рассадником бактерий. Во время готовки мы берём их руками, загрязнёнными, например, мясным фаршем, а потом возвращаем на полку, создавая условия для кросс-контаминации.
Особенно опасно это при приготовлении блюд из сырого мяса, таких как котлеты или фаршированные перцы, пишет журнал Receptar.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
Гигие́на — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.
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