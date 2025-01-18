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Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут

1:09
Недвижимость

Пластиковые окна давно стали стандартом, обеспечивая тепло- и звукоизоляцию. Но их герметизация со временем может ухудшаться, особенно зимой.

Ручка пластикового окна
Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка пластикового окна

Если вы заметили, что в доме становится холоднее или ощущаете слабую герметичность, возможно, пришло время заменить уплотнители.

Как проверить уплотнители? Простой тест с бумагой: зажмите лист между рамой и створкой. Если он легко вытаскивается, уплотнитель изношен.

Этапы замены

  1. Снимите старый уплотнитель и очистите паз от мусора.
  2. Подготовьте новый уплотнитель, измерив окна и выбрав правильный профиль (P, D, E, K).
  3. Аккуратно установите уплотнитель, избегая растяжения, чтобы не образовались разрывы.
  4. На углах соединяйте под углом 45 градусов или просто сгибайте уплотнитель, чтобы он плотно прилегал.

Это простая работа, с которой можно справиться самостоятельно, не вызывая мастера. Используйте качественные материалы и немного терпения — и ваши окна снова станут теплыми и герметичными, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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