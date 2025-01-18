Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут

Пластиковые окна давно стали стандартом, обеспечивая тепло- и звукоизоляцию. Но их герметизация со временем может ухудшаться, особенно зимой.
Если вы заметили, что в доме становится холоднее или ощущаете слабую герметичность, возможно, пришло время заменить уплотнители.
Как проверить уплотнители? Простой тест с бумагой: зажмите лист между рамой и створкой. Если он легко вытаскивается, уплотнитель изношен.
Это простая работа, с которой можно справиться самостоятельно, не вызывая мастера. Используйте качественные материалы и немного терпения — и ваши окна снова станут теплыми и герметичными, пишет журнал Receptar.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.