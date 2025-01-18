Даже копейку не заплатите! Это средство удаляет лёд с асфальта лучше, чем соль

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мороз, скользкий лёд на улице — мы все знакомы с этим ощущением тревоги, глядя на зимний тротуар.

Фото: freepik.com by another69, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гололед

Солить дороги — стандартное решение, но оно вредит окружающей среде и даже может испортить обувь и автомобили. Как же сделать зимнюю прогулку безопасной без вреда для природы?

Ответ находится на кухне — кофейная гуща! Это настоящая находка для борьбы со льдом.

Кофейная гуща не вредит растениям и почве, в отличие от соли, которая разрушает природу, вызывая коррозию и ухудшая рост зелени. Посыпая гущей ледяной тротуар, вы создаете естественный абразивный слой, который снижает риск поскользнуться.

Кофейная гуща также частично поглощает солнечное тепло, что ускоряет таяние льда. Кроме того, кофейная гуща является бесплатным и экологичным решением, которое приносит пользу не только вам, но и окружающим. А что самое приятное? Это простая и доступная альтернатива традиционным химическим средствам.

Если вы хотите испытать это на практике, дайте кофейной гуще высохнуть после заваривания и храните её в герметичном контейнере, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.



Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



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