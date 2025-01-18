Цены на новостройки снова ползут вверх: рекордный рост в Самаре и других городах России

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прогнозы о снижении цен на новостройки не оправдались: с начала зимы стоимость жилья на первичном рынке не только не упала, но и продолжила расти. Особенно ощутимый рост зафиксирован в Самаре, Ростове-на-Дону, Перми, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. После новогодних праздников этот тренд не изменился.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Averette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новостройки

Эксперты рынка подчёркивают, что несмотря на снижение спроса и платежеспособности покупателей, цены на новостройки продолжают расти. Причиной этого является не только сезонность (в декабре спрос часто увеличивается на 30-40%), но и глобальные факторы.

По словам экспертов, застройщики не заинтересованы в снижении цен, предпочитая сокращать объёмы предложения, что, как мы видим, приводит к росту цен, сообщает витрина недвижимости Restate.ru

В Москве средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за первые пять недель зимы выросла на 11 тыс. рублей, что составило 2,5% — это в два с половиной раза больше, чем в осенний период. На вторичном рынке рост еще более значительный, составив 20 тыс. рублей за квадратный метр (4,5%).

Схожий рост наблюдается и в Санкт-Петербурге, где цена за квадратный метр в новостройках подорожала на 6 тыс. рублей (2%). При этом в прошлом году цены в Петербурге за весь период 2024 года выросли лишь на 10 тыс. рублей, а январский рост оказался гораздо более значительным.

Самара стала рекордсменом по темпам роста цен, где стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 9,4% (13 тыс. рублей). Причина — снижение предложения, которое составило почти 10%, что, в условиях меньшего рынка, повлекло более резкий рост.

В Ростове-на-Дону, помимо роста цен в новостройках на 6,3%, также заметен рост на вторичном рынке. Пермь продемонстрировала стабильность с небольшим ростом цен на 5%. В Сочи цены на новостройки подорожали на 24 тыс. рублей за квадрат, что составляет 5% относительно предыдущего периода.

В Челябинске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге рост цен был менее ощутимым, около 3 тыс. рублей за квадратный метр, в то время как в других городах, таких как Казань, Омск и Воронеж, ценовые изменения не были зафиксированы.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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