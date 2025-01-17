Положите его в барабан вместо уксуса: плесень мигом исчезнет

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1:17
Недвижимость

Чистка стиральной машины — это важная, но часто игнорируемая задача, которая помогает продлить срок службы оборудования и сохранить свежесть белья.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Забудьте о старых методах с уксусом — есть более эффективные и приятно пахнущие способы!

Лимон и зубная паста

Лимон эффективно удаляет накипь, а зубная паста добавляет очищающую способность. Разрежьте лимон, нанесите немного пасты, и протрите им барабан и дверцу.

Пищевая сода и уксус

Смешайте соду с уксусом, чтобы очистить уплотнители и труднодоступные места. Сода устраняет запахи, а уксус растворяет отложения, пишет primainspirace.cz.

Таблетки для посудомоечной машины

Положите две таблетки в пустую машину и запустите стирку при 60 °C. Этот метод отлично справляется с известковым налетом и остатками моющих средств.

Регулярное обслуживание

Чистите стиральную машину хотя бы раз в полгода, чтобы избежать неприятных запахов, образования плесени и снижения эффективности стирки. Эти простые шаги помогут сохранить оборудование в идеальном состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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