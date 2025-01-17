Энергия богатства! Россиянам назвали лучшие даты, когда нужно убирать ёлку

Праздничные дни позади, и россияне уже встретили Старый Новый год. Теперь наступает время прощаться с новогодними украшениями до следующего декабря.
Эзотерик Агата Звёздная поделилась с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рекомендациями, какие дни января подходят для уборки ёлки, чтобы привлечь в жизнь деньги, любовь и гармонию.
Для привлечения богатства Звёздная советует выбирать дни, где сумма цифр даты равна восьмерке — символу материального успеха. Во второй половине января 2025 года таким днём является 17 января. Эзотерик рекомендует убирать ёлку утром, визуализируя, как энергия богатства наполняет дом.
Желающим укрепить отношения и привлечь любовь стоит выбрать 20 января. В этот день полезно зажечь свечу и создать атмосферу благодарности. А уборка ёлки 19 января поможет завершить праздничный цикл и настроиться на новые достижения.
Звёздная также предостерегает от уборки ёлки в неблагоприятные даты — 15, 21 и 25 января. По её словам, в эти дни можно столкнуться с финансовыми трудностями, разладами в отношениях и неопределённостью в делах.
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