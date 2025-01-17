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Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много

1:44
Недвижимость

Из-за роста цен на энергоносители всё больше людей задумываются о способах сокращения расходов на отопление. Одним из самых доступных и эффективных решений становится переход на электрическое отопление с использованием кондиционеров. 

Кондиционер
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Кондиционер

Что такое SCOP?

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) — это показатель сезонной эффективности отопления. Он показывает, сколько тепловой энергии вы получите из 1 кВт электричества. Например, стандартный обогреватель превращает 1 кВт электричества в 1 кВт тепла, а инверторный кондиционер может вырабатывать 4-5 кВт тепла из того же количества энергии.

Почему инверторные кондиционеры экономичнее?

Инверторный кондиционер регулирует мощность компрессора, поддерживая заданную температуру точнее и экономичнее. Это позволяет снизить потребление электроэнергии, повысить срок службы устройства и сделать его работу тише.

Сколько потребляет кондиционер?

Потребление кондиционера мощностью 3,5 кВт рассчитывается, исходя из его энергоэффективности. Старые модели с фиксированной мощностью потребляют примерно 1 кВтч в час работы. Современные инверторные модели сокращают это потребление, регулируя мощность автоматически.

Для экономии электроэнергии рекомендуется устанавливать температуру 20-22°C днем и 18-20°C ночью. Это снижает нагрузку на устройство и сохраняет комфорт, пишет hovege.hu.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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