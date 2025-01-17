Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много

Из-за роста цен на энергоносители всё больше людей задумываются о способах сокращения расходов на отопление. Одним из самых доступных и эффективных решений становится переход на электрическое отопление с использованием кондиционеров.
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) — это показатель сезонной эффективности отопления. Он показывает, сколько тепловой энергии вы получите из 1 кВт электричества. Например, стандартный обогреватель превращает 1 кВт электричества в 1 кВт тепла, а инверторный кондиционер может вырабатывать 4-5 кВт тепла из того же количества энергии.
Инверторный кондиционер регулирует мощность компрессора, поддерживая заданную температуру точнее и экономичнее. Это позволяет снизить потребление электроэнергии, повысить срок службы устройства и сделать его работу тише.
Потребление кондиционера мощностью 3,5 кВт рассчитывается, исходя из его энергоэффективности. Старые модели с фиксированной мощностью потребляют примерно 1 кВтч в час работы. Современные инверторные модели сокращают это потребление, регулируя мощность автоматически.
Для экономии электроэнергии рекомендуется устанавливать температуру 20-22°C днем и 18-20°C ночью. Это снижает нагрузку на устройство и сохраняет комфорт, пишет hovege.hu.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.
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