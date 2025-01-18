От 4,1 миллиона за апартамент: самое доступное жильё в Москве и области

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Очаково-Матвеевском предлагается самый доступный новый апартамент в Москве стоимостью 4,1 миллиона рублей. Площадь этого апартамента составляет 12,8 квадратных метров, как сообщил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

По его данным, самый недорогой апартамент в Москве можно приобрести за 4,1 миллиона рублей, а самую доступную квартиру в новостройках Старой Москвы можно купить за 4,4 миллиона рублей. Эта квартира находится в Крюково и имеет площадь 18,6 квадратных метров. В Новой Москве наиболее доступная квартира продается во Внуково по цене 4,4 миллиона рублей и площадью 19,5 квадратных метров. Самый доступный апартамент в Новой Москве предлагается в Коммунарке за 7,7 миллиона рублей при площади 24,6 квадратных метра.

По итогам 2024 года на первичном рынке столицы, включая Новую Москву, представлено 12,6 тысячи лотов стоимостью до 10 миллионов рублей, из которых 11,1 тысячи — это квартиры, а 1,5 тысячи — апартаменты. За прошедший год их количество сократилось на 16,3%, но с момента завершения льготной ипотеки 1 июля 2024 года этот показатель вырос на 0,4%, сообщает Газета.Ru.

Эксперт объяснил такую динамику распространением значительных скидок в проектах массового сегмента и бизнес-класса. Средняя площадь бюджетных лотов за год увеличилась на 0,7% и достигла 30,17 квадратных метров. Рост площади новых квартир и апартаментов обусловлен запретом властей на проектирование малогабаритных квартир площадью менее 28 квадратных метров.

На первичном рынке столицы минимальная площадь лота стоимостью до 10 миллионов рублей составляет 11,5 квадратных метров, а максимальная — 95,1 квадратных метров. В массовом сегменте представлено 4,5 тысячи лотов, в бизнес-классе — 1160 лотов, а в Новой Москве продается 7 тысяч подобных помещений.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).



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