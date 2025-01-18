Капельная подзарядка: почему не стоит оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Миллионы людей по всему миру вредят своим смартфонам, заряжая их на всю ночь. Дело в том, что после достижения 100% заряда, батарея продолжает получать энергию, что приводит к её перегреву и постепенному разрушению.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ смартфон

Об этом рассказала Наталья Голицына, глава отдела телефонии розничной сети МТС. Она отметила, что современные литий-ионные аккумуляторы полностью заряжаются за два часа, и дальнейшая зарядка может сократить срок их службы.

По словам Голицыной, когда батарея достигает 100%, зарядное устройство не отключается, а поддерживает этот уровень заряда. Такой процесс, известный как "капельная подзарядка", повышает температуру аккумулятора и со временем уменьшает его ёмкость, пишет РИА Новости, цитируя эксперта.

Эксперт также подчеркнула, что постоянная зарядка телефона на ночь в течение нескольких месяцев в году может значительно сократить срок службы аккумулятора.

Кроме того, Голицына не рекомендует полностью разряжать устройство. Лучше подключать зарядное устройство, когда уровень заряда батареи опустится примерно до 35%. Полное разряжение аккумулятора происходит быстрее и вреднее для него, чем частичная разрядка.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.





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