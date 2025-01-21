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Удобство и стиль: как установить парящую полку своими руками

2:46
Недвижимость

Парящая полка — стильное и минималистичное решение для интерьера. Она создаёт иллюзию невесомости, благодаря скрытым креплениям. Вот как вы можете установить её самостоятельно, вне зависимости от материала стен.

Декор
Фото: https://www.freepik.com
Декор

Что такое парящая полка

Парящая полка — это полка, крепления которой спрятаны внутри конструкции. Она идеально подходит для хранения книг, декора или техники, добавляя интерьеру современный вид. Полки изготавливают из дерева, МДФ или композита, а их толщина позволяет скрыть крепёжные элементы.

Виды креплений

Скрытые петли

  • Подходят для лёгких полок и декоративных целей.
  • Петли фиксируются в торце полки и на выступающем из стены саморезе.

Кронштейны

  • Универсальное решение для полок средней тяжести.
  • Металлические или деревянные кронштейны скрываются внутри полки.

Скрытые полкодержатели

  • Используются для тяжёлых полок.
  • Штифты входят глубоко в стену, распределяя нагрузку.

Как выбрать крепление для стен из разных материалов

Кирпич

  • Используйте дюбели для пустотелого кирпича, которые фиксируются в полостях материала.

Бетон

  • Подойдут классические пластиковые дюбели.

Газобетон и пеноблоки

  • Рекомендуются дюбели с увеличенной опорной площадью.

Гипсокартон

  • Для лёгких полок используйте шнековые дюбели.
  • Для тяжёлых полок — дюбели-бабочки или зонтик (дюбель Молли).

Пошаговая инструкция по установке

Подготовка

  • Измерьте место, где будет установлена полка.
  • Проверьте, чтобы стена была ровной и чистой.

Разметка

  • Отметьте на стене места для крепежа.
  • Используйте уровень для точного выравнивания.

Крепление к стене

  • Вставьте дюбели в предварительно просверленные отверстия.
  • Закрепите саморезы, кронштейны или полкодержатели.

Фиксация полки

  • Наденьте полку на крепления.
  • Проверьте устойчивость конструкции, при необходимости затяните крепления.

Советы по декору с парящими полками

  • Подбирайте полки в цвет стен для создания минималистичного эффекта.
  • Для акцентного интерьера используйте полки контрастного оттенка.
  • Украсьте полку книгами, растениями или декоративными элементами.

Итог

Установка парящей полки — это практичное решение для создания функционального и стильного пространства. Скрытые крепления делают конструкцию эстетически привлекательной, а правильно подобранные материалы и крепёж обеспечат её надёжность и долговечность.

Уточнения

Анкер "Молли" (болт Молли, винт Молли, металлический анкер (для пустотелых конструкций) (англ. hollow-wall anchor) — анкер, предназначенный для крепления к основаниям, имеющим пустоты и отличающихся низкой несущей способностью, например: гипсокартон (сухая штукатурка), гипсоволоконный лист, ДВП, пустотные блоки, пустотелый кирпич и т. п.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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