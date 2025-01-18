Чистота без усилий: как легко отмыть противень от жира

Готовка на кухне часто сопровождается загрязнениями, особенно если речь идет о запекании. Жирные пятна и остатки пищи, застывшие на противне, могут стать настоящей головной болью. Но есть простой и экологичный способ вернуть посуде чистоту с помощью лимонной кислоты и кипятка.
Очистка противня этим методом требует минимум усилий и средств. Все, что вам понадобится, — это лимонная кислота и кипяток. Насыпьте кислоту на поверхность загрязненного противня, затем залейте кипятком. Оставьте на некоторое время, чтобы кислота успела растворить жир и размягчить остатки пищи.
После того как противень остынет, протрите его губкой или мягкой щеткой. Жир и загрязнения удаляются без лишних усилий, а результат вас приятно удивит.
Попробуйте этот способ, и вы убедитесь, что очистка противня может быть легкой и быстрой.
Про́тивень - тонкий металлический (или стеклянный) лист с загнутыми краями и невысоким бортиком для приготовления пищи (жарения и выпекания).
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.