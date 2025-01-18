Уборка за 15 минут: спасительные советы для экстренных случаев

Бывает, что гости уже на пороге, а времени на полноценную уборку катастрофически не хватает. Однако, даже в такой ситуации можно создать иллюзию порядка, следуя простым и эффективным советам.
Если пылесос и другие средства для уборки спрятаны глубоко в кладовке, вы создаете себе дополнительные препятствия. Разместите всё необходимое в легкодоступных местах. Это сэкономит время и сделает процесс наведения порядка быстрее.
Иногда достаточно заменить грязное полотенце на свежее или застелить кровать новым постельным бельём, чтобы комната выглядела аккуратнее. Всегда держите под рукой чистые комплекты полотенец, скатертей и покрывал.
Используйте двусторонние ковры, покрывала и наволочки. Если гости пришли неожиданно, достаточно перевернуть текстиль — и грязные или затертые участки окажутся скрытыми.
Отсутствие системы хранения — одна из главных причин беспорядка. Организуйте специальные места для ключей, пультов, очков и других мелочей. Например, ключница в коридоре поможет избежать их постоянных поисков. Когда вещи лежат на своих местах, квартира выглядит более чистой, а уборка занимает меньше времени.
Качественный измельчитель избавит вас от необходимости часто выносить мусор и устранит неприятные запахи. Это простое устройство станет вашим союзником в поддержании чистоты.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.