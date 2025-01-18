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Уборка за 15 минут: спасительные советы для экстренных случаев

1:44
Недвижимость

Бывает, что гости уже на пороге, а времени на полноценную уборку катастрофически не хватает. Однако, даже в такой ситуации можно создать иллюзию порядка, следуя простым и эффективным советам.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Держите инвентарь под рукой

Если пылесос и другие средства для уборки спрятаны глубоко в кладовке, вы создаете себе дополнительные препятствия. Разместите всё необходимое в легкодоступных местах. Это сэкономит время и сделает процесс наведения порядка быстрее.

Смените текстиль

Иногда достаточно заменить грязное полотенце на свежее или застелить кровать новым постельным бельём, чтобы комната выглядела аккуратнее. Всегда держите под рукой чистые комплекты полотенец, скатертей и покрывал.

Двухсторонний текстиль — спасение в экстренных случаях

Используйте двусторонние ковры, покрывала и наволочки. Если гости пришли неожиданно, достаточно перевернуть текстиль — и грязные или затертые участки окажутся скрытыми.

У каждого предмета — своё место

Отсутствие системы хранения — одна из главных причин беспорядка. Организуйте специальные места для ключей, пультов, очков и других мелочей. Например, ключница в коридоре поможет избежать их постоянных поисков. Когда вещи лежат на своих местах, квартира выглядит более чистой, а уборка занимает меньше времени.

Установите измельчитель отходов

Качественный измельчитель избавит вас от необходимости часто выносить мусор и устранит неприятные запахи. Это простое устройство станет вашим союзником в поддержании чистоты.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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