5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Даже если на первый взгляд в квартире кажется чисто, бывают мелочи, которые говорят об обратном. Часто хозяева прибираются только перед приходом гостей, но детали интерьера могут рассказать гораздо больше, чем хотелось бы.
Входная дверь
Неважно, идет ли речь о двери в тамбур, квартиру или частный дом — она должна быть чистой. Пыльная или заляпанная входная дверь сразу создаст впечатление неряшливости и пренебрежения к порядку.
Зеркала и стеклянные поверхности
Совет "начинайте уборку с зеркал" дан не зря. Зеркала и стекла — это словно визитная карточка хозяев. Грязь, разводы или отпечатки пальцев сразу бросаются в глаза и намекают на поверхностный подход к чистоте.
Тряпки и губки
Внимание к мелочам особенно важно на кухне. Чистая губка для посуды — признак аккуратности, а вот тряпка, неделями лежащая на краю раковины, говорит о полном равнодушии к гигиене.
Комнатные растения
Живые растения украшают интерьер, но только если за ними ухаживают. Пыльные, засохшие или запущенные цветы могут испортить впечатление даже от самого стильного интерьера. Искусственные растения и вовсе создают ощущение неестественности.
Рольшторы и жалюзи
Практичные детали интерьера часто остаются без должного внимания. Их недостаточно просто протирать тряпкой, периодически их нужно снимать и мыть. Это трудоемкий процесс, но без него избежать скопления пыли невозможно.
Все эти мелочи могут ускользнуть от взгляда хозяев, но внимательный гость или сосед быстро заметит несоответствие. Чистота дома — это не только видимые поверхности, но и внимание к деталям.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.