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5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

1:52
Недвижимость

Даже если на первый взгляд в квартире кажется чисто, бывают мелочи, которые говорят об обратном. Часто хозяева прибираются только перед приходом гостей, но детали интерьера могут рассказать гораздо больше, чем хотелось бы.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Входная дверь

Неважно, идет ли речь о двери в тамбур, квартиру или частный дом — она должна быть чистой. Пыльная или заляпанная входная дверь сразу создаст впечатление неряшливости и пренебрежения к порядку.

Зеркала и стеклянные поверхности

Совет "начинайте уборку с зеркал" дан не зря. Зеркала и стекла — это словно визитная карточка хозяев. Грязь, разводы или отпечатки пальцев сразу бросаются в глаза и намекают на поверхностный подход к чистоте.

Тряпки и губки

Внимание к мелочам особенно важно на кухне. Чистая губка для посуды — признак аккуратности, а вот тряпка, неделями лежащая на краю раковины, говорит о полном равнодушии к гигиене.

Комнатные растения

Живые растения украшают интерьер, но только если за ними ухаживают. Пыльные, засохшие или запущенные цветы могут испортить впечатление даже от самого стильного интерьера. Искусственные растения и вовсе создают ощущение неестественности.

Рольшторы и жалюзи

Практичные детали интерьера часто остаются без должного внимания. Их недостаточно просто протирать тряпкой, периодически их нужно снимать и мыть. Это трудоемкий процесс, но без него избежать скопления пыли невозможно.

Все эти мелочи могут ускользнуть от взгляда хозяев, но внимательный гость или сосед быстро заметит несоответствие. Чистота дома — это не только видимые поверхности, но и внимание к деталям.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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