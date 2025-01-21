Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
И яблок не будет, и овощей: враждебное соседство с яблоней
Тайны подземной жизни: как живые организмы находят дом в недрах Земли
Сырные булочки для стройной фигуры: рецепт, который стоит попробовать
Севим Дагделен выступила за возобновление поставок российской нефти в Германию
Каково Хабибу работать тренером? Чемпион UFC рассказал все без прикрас
Возвращайтесь домой — Белый дом лишился испанского языка при Трампе
Трамп намерен погрузить мир в хаос — оценки экономических преобразований США
Правильное освещение рассады: как не ошибиться с выбором
Переломный момент — Европа обсуждает выход США из Парижского соглашения

Пошаговый гид: создаём мебель из паллетов для лоджии

3:11
Недвижимость

Балкон или лоджия в городской квартире могут стать уютным уголком для отдыха, домашним кабинетом или даже мини-гостиной. При этом вовсе не обязательно покупать дорогую мебель — диван можно сделать своими руками, используя подручные материалы. Это не только экономично, но и позволяет создать мебель, идеально подходящую под размеры вашего балкона.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden
Девушка

Преимущества самодельного дивана

Самодельный диван — это возможность выбрать размеры, материалы и дизайн, которые идеально впишутся в пространство. Среди самых популярных материалов: мебельный щит, фанера, доски или даже строительные паллеты. Такой подход понравится и тем, кто стремится к разумному потреблению и хочет использовать материалы, оставшиеся после ремонта.

Материалы и инструменты

Для создания дивана вам понадобятся:

  • Деревянные паллеты.
  • Шлифовальная машинка или наждачная бумага.
  • Рулетка, строительный уровень, карандаш.
  • Молоток, плоскогубцы, электродрель, крепёж.
  • Средства для защиты дерева (морилка, краска, лак).
  • Малярные инструменты.
  • Текстильные подушки и наполнитель.

Подготовьте все заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиск недостающих деталей.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Замеры и чертёж

  • Перед началом работы сделайте замеры балкона и подготовьте простой чертёж с указанием габаритов. Это поможет избежать ошибок и учесть все нюансы пространства.

Шаг 2. Очистка паллетов

  • Паллеты, особенно бывшие в употреблении, нужно промыть и тщательно высушить. Новые паллеты мыть не обязательно.

Шаг 3. Подготовка поверхности

  • После сушки отшлифуйте паллеты, чтобы избавиться от заноз, старых гвоздей и неровностей. Это необходимо для равномерного нанесения краски и защиты ткани подушек.

Шаг 4. Покраска

  • Обработайте древесину защитными составами, особенно если диван будет находиться на открытом балконе. Выберите подходящий цвет краски или лак, чтобы сохранить натуральную текстуру дерева.

Шаг 5. Сборка каркаса

  • Сложите паллеты друг на друга и закрепите их саморезами. Для прочности используйте металлические уголки и струбцину. Если диван планируется со спинкой, прикрепите её на этом этапе. Для удобства можно установить каркас на колёсики с тормозами.

Шаг 6. Добавление подушек

  • Завершающий этап — размещение мягких подушек, матраса и текстиля. Это добавит уюта и сделает ваш балкон по-настоящему комфортным местом для отдыха.

Заключение

Самодельный диван — это не только экономия средств, но и возможность создать уникальную мебель, идеально подходящую под ваши потребности. Экологичный и стильный, он станет отличным дополнением к вашему балкону, превратив его в любимое место для отдыха.

Уточнения

Палета — упакованная складская единица, образованная поддоном для перевозки грузов, и расположенным на нём товаром.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Шоу-бизнес
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Последние материалы
Пошаговый гид: создаём мебель из паллетов для лоджии
Европу предостерегли насчёт зависимости от импорта энергоресурсов из США
Признаки настоящей любви: как собака показывает свою привязанность
Граждан России предупредили о возможных рисках с переводом денежных средств знакомым
Секрет вкусных слоек: простая начинка и минимум усилий
Пробиотики и пребиотики: что выбрать для восстановления ЖКТ
Четыре ошибки в общении с человеком, больным болезнью Альцгеймера
Космические события, которые тревожат умы человечества прямо сейчас
Выращиваем морковь, как на обложке садоводческого журнала
Виды мышечных сокращений и их роль в достижении фитнес-целей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.