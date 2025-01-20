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Как перекрасить кухонные фасады и вдохнуть новую жизнь в интерьер

2:53
Недвижимость

Покраска кухонных шкафов — это эффективный способ обновить интерьер без серьезных затрат. Деревянные и ламинированные фасады требуют разного подхода, но результат может приятно удивить, если учесть все нюансы. Следуйте шагам для качественного результата.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Подготовка деревянных фасадов

Выбор краски

  • Реальный оттенок краски может отличаться от каталогов, поэтому сделайте пробные выкрасы на небольшом участке. Верхние шкафы обычно окрашивают в светлые тона, а нижние — в более насыщенные.

Снятие фурнитуры и подготовка поверхностей

  • Снимите дверцы, ручки и петли. Для облегчения последующего монтажа пометьте каждую дверцу. Используйте малярный скотч, чтобы защитить стены и столешницы от краски.

Очищение и шлифовка

  • Обезжирьте поверхности, особенно если фасады долгое время подвергались воздействию кухонных жиров. Если покрытие повреждено, требуется шлифовка наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Уберите пыль пылесосом, а затем протрите поверхности влажной тканью.

Грунтовка

  • Нанесите грунтовку, чтобы краска равномерно ложилась и дольше держалась. Дайте поверхности полностью высохнуть перед следующим этапом.

Покраска

  • Используйте валик из микрофибры для больших поверхностей и поролоновую кисть для углов. Для достижения равномерного покрытия наносите краску в 2-3 слоя, давая каждому слою высохнуть.

Завершающий этап

  • После полного высыхания краски установите фурнитуру и соберите шкафы. При желании можно окрасить в тон кухни встроенную технику, предварительно обработав её поверхность.

Покраска ламинированных фасадов

Ламинированные фасады можно окрашивать аэрозольной краской. Это поможет сохранить гладкую текстуру и глянцевый эффект.

Выбор краски

  • Выберите акриловые аэрозольные краски, устойчивые к влаге и высокой температуре.

Подготовка

  • Снимите фурнитуру и разместите детали горизонтально. Закройте стены и пол полиэтиленом. При работе с аэрозолем обязательно используйте защитные очки и респиратор.

Покраска

  • Перед нанесением встряхните баллончик. Распыляйте краску с расстояния 25-30 см, нанося её в несколько слоёв. Избегайте потёков, но если они появились, отшлифуйте их после высыхания и покрасьте заново.

Полезные советы

  • Выбирайте нейтральные или светлые оттенки для универсального интерьера.
  • Малярный скотч поможет избежать лишних пятен на соседних поверхностях.
  • При работе с краской в аэрозольной форме проветривайте помещение.

Уточнения

Покраска — сложная физико-химическая технология, результатом которой является сформированное прочное лако-красочное покрытие на поверхности твёрдых материалов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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