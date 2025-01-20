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Как самостоятельно уложить ковролин: практическое руководство по монтажу на любой пол

3:00
Недвижимость

Ковролин — универсальное покрытие, которое подходит для создания уюта в жилых и коммерческих помещениях. Простота укладки позволяет справиться с задачей самостоятельно. Вот как это сделать правильно.

Ковролин
Фото: https://www.freepik.com
Ковролин

Подготовка к укладке

Измерения и выбор материала

  • Рассчитайте площадь комнаты, умножив длину на ширину, и добавьте 10% для запаса. Для помещений с нестандартной геометрией нарисуйте схему с указанием всех размеров и проконсультируйтесь с продавцом.

Необходимые инструменты

  • Рулетка
  • Канцелярский нож с запасными лезвиями
  • Зубчатый валик
  • Клей, двусторонний скотч или строительный степлер

Подготовка ковролина

  • Разложите материал в помещении за 2 суток до укладки, чтобы он принял комнатную влажность и температуру. Оставьте по 10 см припуска на краях.

Способы укладки ковролина

Укладка на бетонное основание

На двусторонний скотч

Простое решение для помещений до 20 м². Наклейте полосы скотча по периметру и сеткой с шагом 50 см для большей площади. Убедитесь, что поверхность ровная и обработана грунтовкой.

  • Плюсы: Быстро и недорого.
  • Минусы: Не подходит для больших комнат, срок службы до 5 лет.

На клей с подложкой

Подложка (пробковая, резиновая или войлочная) увеличит срок службы до 10 лет. Нанесите клей тонким слоем, разгладьте материал валиком от центра к краям.

  • Плюсы: Надёжно фиксируется, подходит для больших помещений.
  • Минусы: Затратно по времени, сложный демонтаж.

Укладка на деревянное основание

Свободная укладка

Для небольших помещений. Расположите ковролин, подрежьте края, зафиксируйте плинтусами и порожками.

  • Плюсы: Легко демонтировать.
  • Минусы: Не подходит для больших помещений, материал может смещаться.

На клей или степлер

  • Прогрунтуйте основание для лучшего сцепления. Используйте клеевой метод или закрепите края степлером.

Оформление стыков

Для больших помещений, где требуется стыковка полос ковролина:

  • Сложите края полос с нахлёстом 2-3 см, разрежьте острым ножом по линии нахлёста.
  • При клеевой укладке просто сдвиньте края и прокатайте валиком.
  • При укладке на скотч под стык наклейте дополнительную полосу ленты.

Советы по выбору метода

  • Маленькие комнаты: Укладка на скотч или свободный метод.
  • Большие площади: Клей с подложкой для долговечности.
  • Сложные формы помещения: Используйте термоленту для стыков.

Итог

Укладка ковролина своими руками — это возможность сэкономить и придать интерьеру уют. Следуя простым правилам подготовки и выбора подходящего метода, вы добьётесь профессионального результата.

Уточнения

Ковролин (ковровое покрытие) — относительно мягкое чистовое рулонное или штучное напольное покрытие потенциально неограниченной длины, состоящее из ворса и одно- либо двухслойной основы, предназначенное, как правило, для настила поверх другого чистового покрытия, имеющее, в основном, однотонную расцветку, либо мелкий повторяющийся рисунок или орнамент, и схожее по своим характеристикам и составу с коврами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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