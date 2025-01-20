Как самостоятельно уложить ковролин: практическое руководство по монтажу на любой пол

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ковролин — универсальное покрытие, которое подходит для создания уюта в жилых и коммерческих помещениях. Простота укладки позволяет справиться с задачей самостоятельно. Вот как это сделать правильно.

Фото: https://www.freepik.com Ковролин

Подготовка к укладке

Измерения и выбор материала

Рассчитайте площадь комнаты, умножив длину на ширину, и добавьте 10% для запаса. Для помещений с нестандартной геометрией нарисуйте схему с указанием всех размеров и проконсультируйтесь с продавцом.

Необходимые инструменты

Рулетка

Канцелярский нож с запасными лезвиями

Зубчатый валик

Клей, двусторонний скотч или строительный степлер

Подготовка ковролина

Разложите материал в помещении за 2 суток до укладки, чтобы он принял комнатную влажность и температуру. Оставьте по 10 см припуска на краях.

Способы укладки ковролина

Укладка на бетонное основание

На двусторонний скотч

Простое решение для помещений до 20 м². Наклейте полосы скотча по периметру и сеткой с шагом 50 см для большей площади. Убедитесь, что поверхность ровная и обработана грунтовкой.

Плюсы: Быстро и недорого.

Быстро и недорого. Минусы: Не подходит для больших комнат, срок службы до 5 лет.

На клей с подложкой

Подложка (пробковая, резиновая или войлочная) увеличит срок службы до 10 лет. Нанесите клей тонким слоем, разгладьте материал валиком от центра к краям.

Плюсы: Надёжно фиксируется, подходит для больших помещений.

Надёжно фиксируется, подходит для больших помещений. Минусы: Затратно по времени, сложный демонтаж.

Укладка на деревянное основание

Свободная укладка

Для небольших помещений. Расположите ковролин, подрежьте края, зафиксируйте плинтусами и порожками.

Плюсы: Легко демонтировать.

Легко демонтировать. Минусы: Не подходит для больших помещений, материал может смещаться.

На клей или степлер

Прогрунтуйте основание для лучшего сцепления. Используйте клеевой метод или закрепите края степлером.

Оформление стыков

Для больших помещений, где требуется стыковка полос ковролина:

Сложите края полос с нахлёстом 2-3 см, разрежьте острым ножом по линии нахлёста.

При клеевой укладке просто сдвиньте края и прокатайте валиком.

При укладке на скотч под стык наклейте дополнительную полосу ленты.

Советы по выбору метода

Маленькие комнаты: Укладка на скотч или свободный метод.

Укладка на скотч или свободный метод. Большие площади: Клей с подложкой для долговечности.

Клей с подложкой для долговечности. Сложные формы помещения: Используйте термоленту для стыков.

Итог

Укладка ковролина своими руками — это возможность сэкономить и придать интерьеру уют. Следуя простым правилам подготовки и выбора подходящего метода, вы добьётесь профессионального результата.

Уточнения

Ковролин (ковровое покрытие) — относительно мягкое чистовое рулонное или штучное напольное покрытие потенциально неограниченной длины, состоящее из ворса и одно- либо двухслойной основы, предназначенное, как правило, для настила поверх другого чистового покрытия, имеющее, в основном, однотонную расцветку, либо мелкий повторяющийся рисунок или орнамент, и схожее по своим характеристикам и составу с коврами.



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