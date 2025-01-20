Как самостоятельно уложить ковролин: практическое руководство по монтажу на любой пол

Ковролин — универсальное покрытие, которое подходит для создания уюта в жилых и коммерческих помещениях. Простота укладки позволяет справиться с задачей самостоятельно. Вот как это сделать правильно.
Простое решение для помещений до 20 м². Наклейте полосы скотча по периметру и сеткой с шагом 50 см для большей площади. Убедитесь, что поверхность ровная и обработана грунтовкой.
Подложка (пробковая, резиновая или войлочная) увеличит срок службы до 10 лет. Нанесите клей тонким слоем, разгладьте материал валиком от центра к краям.
Для небольших помещений. Расположите ковролин, подрежьте края, зафиксируйте плинтусами и порожками.
Для больших помещений, где требуется стыковка полос ковролина:
Укладка ковролина своими руками — это возможность сэкономить и придать интерьеру уют. Следуя простым правилам подготовки и выбора подходящего метода, вы добьётесь профессионального результата.
Ковролин (ковровое покрытие) — относительно мягкое чистовое рулонное или штучное напольное покрытие потенциально неограниченной длины, состоящее из ворса и одно- либо двухслойной основы, предназначенное, как правило, для настила поверх другого чистового покрытия, имеющее, в основном, однотонную расцветку, либо мелкий повторяющийся рисунок или орнамент, и схожее по своим характеристикам и составу с коврами.
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