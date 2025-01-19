Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном

Раздвижные двери давно перестали быть исключительно практическим элементом интерьера. Сегодня это модный и функциональный тренд, позволяющий экономить пространство, зонировать помещения и дополнять дизайн интерьера.
Главное преимущество раздвижных дверей перед классическими распашными — компактность и удобство. Они освобождают место возле дверного проёма, идеально подходя для небольших комнат. Основные элементы механизма:
Благодаря такой конструкции дверь движется параллельно стене, позволяя оптимизировать пространство.
Современные раздвижные двери выполняются из различных материалов, чтобы соответствовать стилю интерьера:
Все модели раздвижных дверей могут быть одно- или двустворчатыми. Для небольших помещений подойдут одностворчатые конструкции, а для просторных гостиных или кабинетов — эффектные двустворчатые двери.
Раздвижные двери — это не просто способ сэкономить место, но и элемент, который может стать акцентом интерьера. Благодаря разнообразию конструкций и материалов они гармонично вписываются в любой стиль — от минимализма до неоклассики.
Зони́рование - разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.