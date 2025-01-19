Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти простые трюки преобразят ваш подоконник и комнату
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни
Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать
Блонзинг: новый тренд в макияже, который изменит ваш ежедневный ритуал
Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Как вернуть коже здоровье после зимних холодов: 6 моментов, о которых важно помнить при уходе за собой

Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном

2:51
Недвижимость

Раздвижные двери давно перестали быть исключительно практическим элементом интерьера. Сегодня это модный и функциональный тренд, позволяющий экономить пространство, зонировать помещения и дополнять дизайн интерьера.

Девушка стоит в дверях
Фото: freepik by diana-grytsku is licensed under https://www.freepik.com
Девушка стоит в дверях

Ключевые характеристики

Главное преимущество раздвижных дверей перед классическими распашными — компактность и удобство. Они освобождают место возле дверного проёма, идеально подходя для небольших комнат. Основные элементы механизма:

  • Несущая балка, поддерживающая всю конструкцию.
  • Ролики, закрепляющие дверное полотно.
  • Направляющая, по которой движутся ролики.
  • Стопоры, предотвращающие выпадение полотна.

Благодаря такой конструкции дверь движется параллельно стене, позволяя оптимизировать пространство.

Виды конструкций

Навесные двери

  • Такие двери движутся только по верхней направляющей. Их часто называют амбарными: изначально они использовались в хозяйственных постройках, но позже стали популярными в жилых интерьерах. Преимущества — лёгкий монтаж и возможность подчеркнуть грубую фактуру древесины для стилей кантри или рустик.

Откатные двери

  • Откатные конструкции используют верхнюю и нижнюю направляющие, что делает их более устойчивыми. Это позволяет использовать тяжёлые материалы, такие как массив дерева или стекло. Однако такие двери требуют регулярной очистки нижней направляющей от пыли и грязи.

Дверь-пенал

  • Этот вариант прячется в стену при открывании, что позволяет сохранить максимум свободного пространства. Дверь-пенал подходит для гардеробных, компактных спален и зон, где важна шумоизоляция.

Материалы и дизайн

Современные раздвижные двери выполняются из различных материалов, чтобы соответствовать стилю интерьера:

  • Дерево: натуральная фактура дерева гармонирует с эко-стилем, кантри или неоклассикой.
  • Стекло: прозрачное или матовое стекло подходит для межкомнатных перегородок, позволяя зонировать помещение и сохранять свет.
  • Зеркало: зеркальные двери визуально увеличивают пространство, добавляют света и глубины.

Одно- и двустворчатые двери

Все модели раздвижных дверей могут быть одно- или двустворчатыми. Для небольших помещений подойдут одностворчатые конструкции, а для просторных гостиных или кабинетов — эффектные двустворчатые двери.

Заключение

Раздвижные двери — это не просто способ сэкономить место, но и элемент, который может стать акцентом интерьера. Благодаря разнообразию конструкций и материалов они гармонично вписываются в любой стиль — от минимализма до неоклассики.

Уточнения

Зони́рование - разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Мир. Новости мира
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Последние материалы
Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике
В России решили упростить продажу драгметаллов
Онколог объяснил, почему невозможно увеличить максимальную продолжительность жизни
Простой автомобиля: пять главных опасностей, о которых нужно знать
Раздвижные двери в современном интерьере: функциональность и стиль в одном
Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги
Блонзинг: новый тренд в макияже, который изменит ваш ежедневный ритуал
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Как вернуть коже здоровье после зимних холодов: 6 моментов, о которых важно помнить при уходе за собой
Почему кошки ненавидят воду: вся правда о пушистых пловцах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.