Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться

Ремонт перед продажей квартиры может стать стратегическим решением, способным ускорить сделку и повысить стоимость жилья. Однако не всегда это оправдано. Когда стоит обновить интерьер, а когда достаточно генеральной уборки, рассказывают эксперты.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Когда ремонт необходим

Ликвидность объекта

Если квартира имеет недостатки — неудобное расположение, старый ремонт или окна на шумную улицу, обновление становится обязательным. Свежая отделка помогает улучшить первое впечатление, что особенно важно для покупателей.

Бабушкин ремонт

Старые обои, ветхие полы и осыпающаяся штукатурка отталкивают покупателей. Большинство людей хотят въехать в готовое жильё, а не тратить время и деньги на капитальные работы.

Состояние рынка недвижимости

В условиях высокой конкуренции квартиры с качественной отделкой всегда выигрывают. Покупатели выбирают жильё, готовое для проживания.

Когда ремонт можно пропустить

Срочная продажа

Если нужно быстро продать квартиру, ремонт может оказаться невозможным. Обычно такие объекты продаются с дисконтом.

Квартира в хорошем состоянии

Если жильё уже имеет аккуратный и свежий вид, ремонт необязателен. Главное — исправные коммуникации и чистота.

Ограниченный бюджет и время

Когда ресурсы на ремонт ограничены, иногда проще снизить цену объекта.

Основные этапы предпродажного ремонта

Инженерные коммуникации

Ремонт начинайте с труб, радиаторов и электропроводки. Это важный сигнал для покупателей, что квартира пригодна для жизни.

Отделка

Нейтральная цветовая гамма подойдёт большинству. Простая, но качественная косметика добавит свежести.

Комплектация

Минимальный набор мебели, включая кухонный гарнитур, значительно повышает шансы на продажу. Покупатели оценят готовность жилья к проживанию.

Если бюджет минимален

Когда денег на ремонт совсем нет, генеральная уборка и небольшие обновления, вроде покраски стен, помогут улучшить восприятие квартиры. Избавьтесь от ненужных вещей, чтобы создать ощущение простора.

Как принимать решение

Чем менее ликвиден объект, тем важнее обновление.

Бюджет ремонта в среднем составляет 15% от стоимости жилья.

Нейтральная отделка востребована всегда.

Не забудьте про вентиляцию, освежите запах в квартире перед показами.

Грамотно выполненный ремонт или даже качественная уборка способны ускорить продажу и повысить её стоимость.

Уточнения

Ликви́дность (от лат. liquidus "жидкий, перетекающий") — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.



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