Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром отмены курения: как пережить трудный период
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам
Почему собаки валяются в грязи и падали: инстинкты или проблемы
В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире
Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?
Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю

Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться

Недвижимость

Ремонт перед продажей квартиры может стать стратегическим решением, способным ускорить сделку и повысить стоимость жилья. Однако не всегда это оправдано. Когда стоит обновить интерьер, а когда достаточно генеральной уборки, рассказывают эксперты.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Когда ремонт необходим

Ликвидность объекта

  • Если квартира имеет недостатки — неудобное расположение, старый ремонт или окна на шумную улицу, обновление становится обязательным. Свежая отделка помогает улучшить первое впечатление, что особенно важно для покупателей.

Бабушкин ремонт

  • Старые обои, ветхие полы и осыпающаяся штукатурка отталкивают покупателей. Большинство людей хотят въехать в готовое жильё, а не тратить время и деньги на капитальные работы.

Состояние рынка недвижимости

  • В условиях высокой конкуренции квартиры с качественной отделкой всегда выигрывают. Покупатели выбирают жильё, готовое для проживания.

Когда ремонт можно пропустить

Срочная продажа

  • Если нужно быстро продать квартиру, ремонт может оказаться невозможным. Обычно такие объекты продаются с дисконтом.

Квартира в хорошем состоянии

  • Если жильё уже имеет аккуратный и свежий вид, ремонт необязателен. Главное — исправные коммуникации и чистота.

Ограниченный бюджет и время

  • Когда ресурсы на ремонт ограничены, иногда проще снизить цену объекта.

Основные этапы предпродажного ремонта

Инженерные коммуникации

  • Ремонт начинайте с труб, радиаторов и электропроводки. Это важный сигнал для покупателей, что квартира пригодна для жизни.

Отделка

  • Нейтральная цветовая гамма подойдёт большинству. Простая, но качественная косметика добавит свежести.

Комплектация

  • Минимальный набор мебели, включая кухонный гарнитур, значительно повышает шансы на продажу. Покупатели оценят готовность жилья к проживанию.

Если бюджет минимален

  • Когда денег на ремонт совсем нет, генеральная уборка и небольшие обновления, вроде покраски стен, помогут улучшить восприятие квартиры. Избавьтесь от ненужных вещей, чтобы создать ощущение простора.

Как принимать решение

  • Чем менее ликвиден объект, тем важнее обновление.
  • Бюджет ремонта в среднем составляет 15% от стоимости жилья.
  • Нейтральная отделка востребована всегда.
  • Не забудьте про вентиляцию, освежите запах в квартире перед показами.

Грамотно выполненный ремонт или даже качественная уборка способны ускорить продажу и повысить её стоимость.

Уточнения

Ликви́дность (от лат. liquidus "жидкий, перетекающий") — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Недвижимость
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Последние материалы
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире
Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?
Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю
Певица Слава раскрыла, почему она отказалась от звания заслуженной артистки России
Простое решение для творчества: магнитная краска в интерьере
7 ленивых пород кошек, которые станут вашим идеальным другом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.