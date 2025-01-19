Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире
Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?
Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю
Певица Слава раскрыла, почему она отказалась от звания заслуженной артистки России
Простое решение для творчества: магнитная краска в интерьере

Обои на кухне: как выбрать идеальный дизайн и материал

2:32
Недвижимость

Возвращение обоев в кухонный интерьер стало одним из трендов последних лет. Но как не ошибиться с выбором материала и дизайна? На что стоит обратить внимание, чтобы обои сочетали практичность и стиль? Эксперты делятся советами.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Как выбрать материал обоев для кухни

Кухня — это зона с высокой влажностью и загрязнениями. Поэтому к обоям здесь предъявляются особые требования.

Практичные варианты

  • Виниловые обои на флизелиновой основе: они не впитывают запахи, легко моются и подходят даже для зон готовки.
  • Обои под покраску: использование влагостойкой краски с эффектом "яичной скорлупы" позволяет обеспечить дополнительную защиту.

Что не рекомендуется

  • Чистый флизелин: он впитывает запахи и боится воды.
  • Текстильные обои: они требуют исключительно сухой чистки.

Как подготовить стены

Перед поклейкой обоев достаточно стандартной подготовки — выравнивания и нанесения грунтовки. Для виниловых обоев используйте специализированный клей, который обеспечит надёжное крепление даже при высокой влажности.

Дизайн обоев: что актуально

Дизайн обоев на кухне должен гармонично сочетаться с мебелью и общим стилем помещения.

Советы по выбору

  • Светлая гамма: светлые или пастельные оттенки визуально увеличивают пространство и делают кухню более уютной.
  • Модные принты: сейчас в тренде сюжетные панно, хаотичные линии, нестандартные паттерны.

Идеи расположения

  • Обои можно клеить не только рядом с обеденным столом, но и на всех стенах.
  • Моющиеся виниловые обои подойдут даже для кухонного фартука, если защитить их стеклом.

Как обеспечить долговечность

  • Установите мощную вытяжку, чтобы минимизировать впитывание запахов.
  • Используйте прозрачные фартуки или дополнительные защитные покрытия на участках с повышенной влажностью.
  • При выборе обоев ориентируйтесь на каталоги производителей, где есть специальные коллекции для кухни.

Итоги

Выбор обоев для кухни требует внимания к материалам и дизайну. Удачно подобранные обои сделают вашу кухню стильной, уютной и практичной, обеспечив её защиту от влаги и загрязнений. Экспериментируйте с оттенками и текстурами, чтобы создать пространство, которое будет радовать вас каждый день.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Садоводство, цветоводство
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком Аудио 
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Недвижимость
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Последние материалы
Как легко отучить кота гадить где попало: простые советы для решения проблемы
Самые опасные бьюти-процедуры: уроки прошлого для современных женщин
Тарзан рассказал, что на самом деле он не уводил Королёву у Николаева
Как не растолстеть при сидячей работе? Топ-3 важных правила
Обои на кухне: как выбрать идеальный дизайн и материал
Toyota Corolla Cross возвращается в Россию: новый уровень комфорта за 3,99 млн
Сильная головная боль: как распознать угрозу и что делать
Гастрономический обман — загадка лаврового листа и его влияния на блюдо
Ортопед предупредил о рисках, к которым приводит плоскостопие
Как вырастить смородину размером с виноград: узнайте секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.