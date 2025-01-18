Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, кто для вашей кошки — защитник, а кто — прислуга
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен

Ваши электронные подписи под угрозой: аферы с недвижимостью становятся хитрее

1:38
Недвижимость

Мошенничество с поддельными подписями на документах недвижимости становится все более изощренным. Как действуют аферисты и что делать, чтобы защитить себя?

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Подделки в договорах купли-продажи

Наиболее часто подделки встречаются в документах, оформленных в простой письменной форме. После регистрации такой сделки через МФЦ право собственности может перейти к мошеннику.

Проблема становится особенно сложной, если квартира перепродается несколько раз, а последними в цепочке оказываются добросовестные покупатели. В таких случаях доказать факт подделки подписи и вернуть недвижимость бывает крайне сложно.

Опасности договоров аренды

Не менее часты случаи подделки подписей в договорах найма и аренды. Аферисты умудряются получить электронную подпись владельца недвижимости, используя поддельные документы. Это позволяет совершать сделки от имени собственника, а доказать их недействительность практически невозможно.

Как обезопасить свою недвижимость

Чтобы защититься от подобных ситуаций, Федеральная нотариальная палата советует владельцам недвижимости:

Запретить сделки без личного участия

  • Для этого можно подать соответствующее заявление.

Своевременно реагировать на мошенничество

При обнаружении подделки подписи необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
  • Подать иск в суд с требованием признать сделку недействительной.

Внимательность и предусмотрительность — главные помощники в вопросах защиты собственности.

Уточнения

Электро́нная по́дпись (ЭП), электро́нная цифровая по́дпись (ЭЦП), цифровая по́дпись (ЦП) — это электронная цифровая подпись, позволяющая подтвердить подлинность электронного документа (будь то реальный человек или, например, аккаунт в криптовалютной системе).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Последние материалы
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Клубнику будете раздавать всем соседям: как получить щедрый урожай ягоды
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?
Рассыпчатая гречка за 15 минут: секрет идеального гарнира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.