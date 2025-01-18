Ваши электронные подписи под угрозой: аферы с недвижимостью становятся хитрее

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенничество с поддельными подписями на документах недвижимости становится все более изощренным. Как действуют аферисты и что делать, чтобы защитить себя?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Подделки в договорах купли-продажи

Наиболее часто подделки встречаются в документах, оформленных в простой письменной форме. После регистрации такой сделки через МФЦ право собственности может перейти к мошеннику.

Проблема становится особенно сложной, если квартира перепродается несколько раз, а последними в цепочке оказываются добросовестные покупатели. В таких случаях доказать факт подделки подписи и вернуть недвижимость бывает крайне сложно.

Опасности договоров аренды

Не менее часты случаи подделки подписей в договорах найма и аренды. Аферисты умудряются получить электронную подпись владельца недвижимости, используя поддельные документы. Это позволяет совершать сделки от имени собственника, а доказать их недействительность практически невозможно.

Как обезопасить свою недвижимость

Чтобы защититься от подобных ситуаций, Федеральная нотариальная палата советует владельцам недвижимости:

Запретить сделки без личного участия

Для этого можно подать соответствующее заявление.

Своевременно реагировать на мошенничество

При обнаружении подделки подписи необходимо:

Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Подать иск в суд с требованием признать сделку недействительной.

Внимательность и предусмотрительность — главные помощники в вопросах защиты собственности.

Уточнения

Электро́нная по́дпись (ЭП), электро́нная цифровая по́дпись (ЭЦП), цифровая по́дпись (ЦП) — это электронная цифровая подпись, позволяющая подтвердить подлинность электронного документа (будь то реальный человек или, например, аккаунт в криптовалютной системе).



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