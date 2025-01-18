Ваши электронные подписи под угрозой: аферы с недвижимостью становятся хитрее

Мошенничество с поддельными подписями на документах недвижимости становится все более изощренным. Как действуют аферисты и что делать, чтобы защитить себя?
Наиболее часто подделки встречаются в документах, оформленных в простой письменной форме. После регистрации такой сделки через МФЦ право собственности может перейти к мошеннику.
Проблема становится особенно сложной, если квартира перепродается несколько раз, а последними в цепочке оказываются добросовестные покупатели. В таких случаях доказать факт подделки подписи и вернуть недвижимость бывает крайне сложно.
Не менее часты случаи подделки подписей в договорах найма и аренды. Аферисты умудряются получить электронную подпись владельца недвижимости, используя поддельные документы. Это позволяет совершать сделки от имени собственника, а доказать их недействительность практически невозможно.
Чтобы защититься от подобных ситуаций, Федеральная нотариальная палата советует владельцам недвижимости:
При обнаружении подделки подписи необходимо:
Внимательность и предусмотрительность — главные помощники в вопросах защиты собственности.
Электро́нная по́дпись (ЭП), электро́нная цифровая по́дпись (ЭЦП), цифровая по́дпись (ЦП) — это электронная цифровая подпись, позволяющая подтвердить подлинность электронного документа (будь то реальный человек или, например, аккаунт в криптовалютной системе).
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.