Как обновить стены за выходные: стильные идеи без ремонта

Иногда достаточно небольшого штриха, чтобы преобразить интерьер. Старые стены не обязательно перекрашивать или переклеивать — достаточно применить несколько доступных и простых идей. Они подойдут для любых помещений, не потребуют значительных затрат и займут всего пару дней.
Виниловые наклейки — это простое и экономичное решение для обновления стен. Их легко наклеить и снять без следов, что особенно важно для арендуемых квартир. Ассортимент наклеек огромен: геометрические узоры, природные мотивы, надписи.
Создайте на стене уникальную композицию из постеров, фотографий или рисунков. Это не только обновит интерьер, но и придаст ему индивидуальность.
Ткани — отличный способ добавить тепла и уюта. Подходят декоративные ковры, гобелены или даже драпировки.
Дерево, пробка или картон помогут не только украсить стены, но и сделать их функциональными.
С помощью меловой краски можно создать пространство для записей, заметок или рисунков. Такой декор подойдет для кухни, детской или рабочего уголка.
Установите полки и добавьте растений, чтобы оживить стены и внести зелень в интерьер.
Преобразить стены можно легко, используя доступные материалы и немного фантазии. Экспериментируйте с декором, и ваш интерьер станет уютным и стильным.
Кра́ски - это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.