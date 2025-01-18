Как превратить старую мебель в стильный элемент интерьера: 6 способов обновления

2:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Старый "бабушкин" комод может превратиться в изюминку вашего дома. Простой декор, современные материалы и немного усилий — и мебель обретет новый стиль и функциональность. В этой статье мы поделимся шестью способами, как вдохнуть жизнь в старый комод.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стул

Покраска

Покраска — это самый универсальный способ обновления мебели. Белые, серые или пастельные тона подходят для минималистичных интерьеров, а яркие оттенки станут акцентом в комнате. Чтобы добиться качественного результата:

Удалите старое покрытие наждачной бумагой или специальным средством.

Нанесите грунтовку для ровного слоя краски.

Покрасьте поверхность в 2-3 слоя, давая каждому высохнуть.

Декупаж

Этот метод позволяет легко добавить мебели индивидуальности. Техника включает наклеивание изображений или узоров и особенно хорошо смотрится на фасадах ящиков. Этапы работы:

Выберите подходящие рисунки — цветы, узоры или геометрию.

Приклейте их клеем ПВА или для декупажа.

Покройте лаком для защиты.

Замена фурнитуры

Новая фурнитура может полностью изменить облик комода. Металлические, деревянные или керамические ручки добавят современности или винтажного шарма. Вот что нужно учесть:

Убедитесь, что размеры ручек соответствуют старым отверстиям.

Установите фурнитуру, затягивая винты отверткой.

Винтажный стиль

Для любителей ретро старую мебель можно искусственно состарить. Эта техника придает уют и шарм интерьеру в стиле прованс или шебби-шик. Как добиться винтажного эффекта:

Покройте комод краской светлого оттенка.

Обработайте края наждачкой для создания потертостей.

Закрепите результат воском или лаком с эффектом патины.

Пленка для мебели

Самый доступный способ обновления — обклеить комод самоклеящейся пленкой. Она может имитировать дерево, мрамор или текстиль. Пошаговая инструкция:

Очистите и обезжирьте поверхность спиртовым раствором.

Нарежьте пленку нужного размера.

Приклейте ее, разглаживая пузырьки.

Декоративные акценты

Для уникальности можно использовать трафареты, зеркала или декоративные накладки. Несколько идей:

Создайте узоры краской через трафареты.

Добавьте зеркала на фасады для блеска.

Украсьте края ящиков гипсовыми накладками или лентами.

Заключение

Любой из этих способов способен подарить старому комоду новую жизнь. Покраска, декупаж или замена фурнитуры — выберите то, что подходит именно вам. Экспериментируйте, и результат удивит не только вас, но и ваших гостей.

Уточнения

Декупа́ж (фр. découpage - разрезание, вырезание) — техника вырезания ажурного изображения, при которой в композиции активно используются и фигура, и остатки материала в виде фона, сохраняющие силуэт вырезанной фигуры.



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