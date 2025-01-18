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Как превратить старую мебель в стильный элемент интерьера: 6 способов обновления

2:59
Недвижимость

Старый "бабушкин" комод может превратиться в изюминку вашего дома. Простой декор, современные материалы и немного усилий — и мебель обретет новый стиль и функциональность. В этой статье мы поделимся шестью способами, как вдохнуть жизнь в старый комод.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Покраска

Покраска — это самый универсальный способ обновления мебели. Белые, серые или пастельные тона подходят для минималистичных интерьеров, а яркие оттенки станут акцентом в комнате. Чтобы добиться качественного результата:

  • Удалите старое покрытие наждачной бумагой или специальным средством.
  • Нанесите грунтовку для ровного слоя краски.
  • Покрасьте поверхность в 2-3 слоя, давая каждому высохнуть.

Декупаж

Этот метод позволяет легко добавить мебели индивидуальности. Техника включает наклеивание изображений или узоров и особенно хорошо смотрится на фасадах ящиков. Этапы работы:

  • Выберите подходящие рисунки — цветы, узоры или геометрию.
  • Приклейте их клеем ПВА или для декупажа.
  • Покройте лаком для защиты.

Замена фурнитуры

Новая фурнитура может полностью изменить облик комода. Металлические, деревянные или керамические ручки добавят современности или винтажного шарма. Вот что нужно учесть:

  • Убедитесь, что размеры ручек соответствуют старым отверстиям.
  • Установите фурнитуру, затягивая винты отверткой.

Винтажный стиль

Для любителей ретро старую мебель можно искусственно состарить. Эта техника придает уют и шарм интерьеру в стиле прованс или шебби-шик. Как добиться винтажного эффекта:

  • Покройте комод краской светлого оттенка.
  • Обработайте края наждачкой для создания потертостей.
  • Закрепите результат воском или лаком с эффектом патины.

Пленка для мебели

Самый доступный способ обновления — обклеить комод самоклеящейся пленкой. Она может имитировать дерево, мрамор или текстиль. Пошаговая инструкция:

  • Очистите и обезжирьте поверхность спиртовым раствором.
  • Нарежьте пленку нужного размера.
  • Приклейте ее, разглаживая пузырьки.

Декоративные акценты

Для уникальности можно использовать трафареты, зеркала или декоративные накладки. Несколько идей:

  • Создайте узоры краской через трафареты.
  • Добавьте зеркала на фасады для блеска.
  • Украсьте края ящиков гипсовыми накладками или лентами.

Заключение

Любой из этих способов способен подарить старому комоду новую жизнь. Покраска, декупаж или замена фурнитуры — выберите то, что подходит именно вам. Экспериментируйте, и результат удивит не только вас, но и ваших гостей.

Уточнения

Декупа́ж (фр. découpage - разрезание, вырезание) — техника вырезания ажурного изображения, при которой в композиции активно используются и фигура, и остатки материала в виде фона, сохраняющие силуэт вырезанной фигуры.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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