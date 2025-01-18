Как превратить старую мебель в стильный элемент интерьера: 6 способов обновления

Старый "бабушкин" комод может превратиться в изюминку вашего дома. Простой декор, современные материалы и немного усилий — и мебель обретет новый стиль и функциональность. В этой статье мы поделимся шестью способами, как вдохнуть жизнь в старый комод.
Покраска — это самый универсальный способ обновления мебели. Белые, серые или пастельные тона подходят для минималистичных интерьеров, а яркие оттенки станут акцентом в комнате. Чтобы добиться качественного результата:
Этот метод позволяет легко добавить мебели индивидуальности. Техника включает наклеивание изображений или узоров и особенно хорошо смотрится на фасадах ящиков. Этапы работы:
Новая фурнитура может полностью изменить облик комода. Металлические, деревянные или керамические ручки добавят современности или винтажного шарма. Вот что нужно учесть:
Для любителей ретро старую мебель можно искусственно состарить. Эта техника придает уют и шарм интерьеру в стиле прованс или шебби-шик. Как добиться винтажного эффекта:
Самый доступный способ обновления — обклеить комод самоклеящейся пленкой. Она может имитировать дерево, мрамор или текстиль. Пошаговая инструкция:
Для уникальности можно использовать трафареты, зеркала или декоративные накладки. Несколько идей:
Любой из этих способов способен подарить старому комоду новую жизнь. Покраска, декупаж или замена фурнитуры — выберите то, что подходит именно вам. Экспериментируйте, и результат удивит не только вас, но и ваших гостей.
Декупа́ж (фр. découpage - разрезание, вырезание) — техника вырезания ажурного изображения, при которой в композиции активно используются и фигура, и остатки материала в виде фона, сохраняющие силуэт вырезанной фигуры.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.