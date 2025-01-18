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Как убрать стойкий запах пота с одежды? Вам помогут эти домашние средства

1:35
Недвижимость

Как избавиться от запаха пота с одежды

1. Холодная стирка. Запахи пота часто усиливаются при высоких температурах стирки. Попробуйте постирать одежду в холодной воде. Это поможет предотвратить закрепление запаха.

Гардероб
Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гардероб

2. Использование уксуса. Уксус — отличное средство для удаления запахов. Добавьте полстакана белого уксуса к стиральному порошку перед стиркой. Уксус нейтрализует бактерии, вызывающие неприятный запах.

3. Пищевая сода. Смешайте соду с водой до образования пасты и нанесите её на проблемные участки одежды. Оставьте на 30 минут, затем стирайте как обычно.

4. Соль. Соль также помогает бороться с запахом пота. Растворите столовую ложку соли в литре воды и замочите в этом растворе одежду на час перед стиркой.

5. Лимонная кислота. Лимонная кислота обладает антибактериальными свойствами и хорошо справляется с запахами. Разведите одну чайную ложку лимонной кислоты в стакане тёплой воды и обработайте ею загрязнённые места. Затем постирайте вещь обычным способом.

6. Спирт. Медицинский спирт способен уничтожить бактерии, вызывающие запах. Нанесите немного спирта на ватный диск и протрите им проблемные зоны. Дайте спирту высохнуть, а затем постирайте одежду.

Уточнения

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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