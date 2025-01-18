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Обычные вещи в доме, которые могут угрожать вашей безопасности

2:06
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, насколько безопасен ваш дом? Часто именно обычные предметы в квартире могут скрывать угрозу для здоровья вашей семьи. Давайте рассмотрим несколько распространённых вещей, которые кажутся безобидными, но могут оказаться опасными.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Мягкие игрушки

Плюшевые медвежата и зайчата радуют глаз и приносят радость детям, но с течением времени на них скапливается пыль и пылевые клещи. Эти мелкие насекомые могут вызывать аллергию. Поэтому так важно регулярно стирать и тщательно обрабатывать мягкие игрушки, чтобы уменьшить риск аллергических реакций.

Резиновые уточки для ванной

При выборе игрушек для купания отдавайте предпочтение изделиям без отверстий. Открытые пространства внутри резиновых уточек способствуют накоплению бактерий и плесени. Маленькие дети, которые любят исследовать свои игрушки, могут случайно проглотить вредные частицы или занести их в воду, где купаются. Это может привести к различным инфекциям, поэтому лучше выбирать такие игрушки, которые легко мыть и которые не впитывают влагу.

Домашние растения

Растения украшают дом, но не все цветы безопасны. Сок некоторых растений ядовит и может быть опасен для детей и домашних животных. Перед тем как приносить новое растение в дом, изучите его свойства и разместите его в недоступных для детей и животных местах, чтобы избежать случайного отравления.

Средство для снятия лака

Многие используют лак для ногтей на основе ацетона, который может вызвать аллергические реакции и быть вредным для здоровья. Если в вашем средстве присутствует ацетон, лучше заменить его на более безопасные варианты без ацетона, чтобы защитить своё здоровье и здоровье своих близких.

Эти простые меры помогут сделать ваш дом безопаснее и предотвратить возможные неприятности, которые могут возникнуть из-за, казалось бы, безобидных предметов.

Уточнения

Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного меха, ткани и набивного материала. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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