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Эти простые трюки преобразят ваш подоконник и комнату

1:51
Недвижимость

Подоконник — один из самых недооцененных элементов интерьера, который способен существенно влиять на общий вид комнаты. Старый, потрепанный подоконник привлекает ненужное внимание и портит эстетику. Как же можно преобразить его и сделать стильным акцентом в интерьере?

Комнатные цветы на подоконнике
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комнатные цветы на подоконнике

Способы улучшить внешний вид подоконника

Покраска

Одним из простейших решений является перекраска. Выберите яркий или, наоборот, сдержанный цвет, который гармонично дополнит интерьер. Используя трафареты или собственное воображение, можно превратить подоконник в настоящий художественный объект, придав комнате индивидуальность.

Мозаика или плитка

Подоконник также можно облицевать плиткой или создать мозаику. Такое решение придаст яркий и оригинальный акцент. Выберите интересную композицию из цветов и форм, которая точно удивит гостей и оживит пространство.

Самоклеящаяся пленка

Для бюджетного и быстрого обновления идеально подойдет самоклеящаяся пленка. В магазине представлен огромный выбор цветов и текстур, позволяющих легко и просто изменить внешний вид подоконника. Пленку можно регулярно менять, если захотите освежить интерьер.

Пластиковая накладка

Если подоконник настолько изношен, что требуют серьезного ремонта, рассмотрите вариант с пластиковой накладкой. Легко устанавливаемая накладка нового цвета и фактуры мгновенно преобразит подоконник и визуально обновит пространство.

Независимо от выбранного метода, обновление подоконника — это простой способ придать комнате новую жизнь. Красиво оформленный подоконник станет стильным элементом интерьера и подчеркнет внимание к деталям.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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