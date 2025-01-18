Эти домашние предметы нужно менять чаще, чем вы думаете

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Экономные люди редко охотно выкидывают старые вещи, ведь замена ведёт к расходам. Но некоторые предметы необходимо менять чаще, чтобы не только сохранить эстетичный вид дома, но и обезопасить здоровье.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Разделочная доска

Вещи, которые стоит менять регулярно

Шторка для ванной

Многие выбирают прочную шторку, рассчитанную на долгий срок службы. Однако, несмотря на её долговечность, важно помнить о гигиене: на шторке скапливаются микробы, поэтому её следует менять пару раз в год.

Разделочные доски

Даже качественные доски для мяса и овощей со временем становятся источниками бактерий из-за постоянного контакта с пищей. Опытные хозяйки меняют их 2-3 раза в год, чтобы предотвратить пищевые отравления.

Полотенца на кухне

Сильно изношенное или старое полотенце, используемое на кухне, может быть источником неприятных бактерий. Полотенца рекомендуется менять ежегодно или по мере износа, чтобы поддерживать высокую гигиену.

Специи

Пряности теряют свои свойства со временем. Хотя соблазн купить их оптом велик, лучше употребить их в течение пары месяцев. Потерянный вкус и аромат могут испортить блюдо и даже навредить здоровью.

Контейнеры для еды

Пластиковые контейнеры, используемые для хранения и разморозки пищи, со временем изнашиваются и впитывают запахи. Долго использовать их небезопасно, поэтому следует своевременно заменять.

Своевременная замена домашних предметов — это не просто вопрос внешнего вида, но и забота о здоровье всей семьи. Регулярно обновляя шторки, доски, полотенца, специи и контейнеры, вы обеспечите чистоту и безопасность в доме, избежите заболеваний и неприятных сюрпризов.

Уточнения

Разделочная доска - предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.



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