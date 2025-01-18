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Как преобразить старый сервант своими руками быстро и дёшево

2:09
Недвижимость

Не обязательно приобретать новый сервант, если существует возможность восстановить старый. Буфет, прослуживший уже полвека, способен продолжать свою жизнь ещё столько же.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Перед тем как начать преобразование буфета, важно определить объем предстоящих работ и выбрать подходящий метод восстановления. Возможно, стоит остановиться на частичной реставрации. В этом случае нужно будет удалить старое покрытие серванта и нанести новое. На выполнение таких работ обычно уходит один или два вечера.

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид, то можно разобрать старый сервант и превратить его в комод. Для этого достаточно снять верхнюю часть со стеклянными дверцами и оставить только нижнюю секцию с ящиками. Вместо громоздкого изделия у вас получится компактный комодик, который отлично впишется в спальню или детскую.

Реставрация мебели может быть выполнена различными способами. Один из самых простых — просто покрасить её. Процесс покраски стоит начинать с крупных плоскостей, а затем переходить к декоративным элементам и боковым частям. Краску следует наносить в два слоя. Поскольку наш сервант сделан из дерева, необходимо использовать краску, специально предназначенную для этих поверхностей.

Существует и более сложный метод — декупаж. В этом случае необходимо вырезать узор из салфеток, наклеить его на поверхность мебели и закрепить лаком. Это требует больше времени и усилий по сравнению с простым окрашиванием, но всё же не является чрезмерно сложной техникой. Буфет, восстановленный с помощью декупажа, безусловно, добавит изюминку в интерьер и привнесёт новую жизнь в помещение.

Перед работой изделие нужно аккуратно протереть влажной тряпкой, чтобы избежать повреждений. Не рекомендуется размещать сервант в помещениях с повышенной влажностью или высокой температурой, например, рядом с плитой, отопительными батареями или в ванной комнате.

Уточнения

Декупа́ж (фр. découpage — разрезание, вырезание) — техника вырезания ажурного изображения, при которой в композиции активно используются и фигура, и остатки материала в виде фона, сохраняющие силуэт вырезанной фигуры. При этом появляется возможность создания «игры фигуры и фона», которую часто используют художники.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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