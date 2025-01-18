Как преобразить старый сервант своими руками быстро и дёшево

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не обязательно приобретать новый сервант, если существует возможность восстановить старый. Буфет, прослуживший уже полвека, способен продолжать свою жизнь ещё столько же.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Перед тем как начать преобразование буфета, важно определить объем предстоящих работ и выбрать подходящий метод восстановления. Возможно, стоит остановиться на частичной реставрации. В этом случае нужно будет удалить старое покрытие серванта и нанести новое. На выполнение таких работ обычно уходит один или два вечера.

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид, то можно разобрать старый сервант и превратить его в комод. Для этого достаточно снять верхнюю часть со стеклянными дверцами и оставить только нижнюю секцию с ящиками. Вместо громоздкого изделия у вас получится компактный комодик, который отлично впишется в спальню или детскую.

Реставрация мебели может быть выполнена различными способами. Один из самых простых — просто покрасить её. Процесс покраски стоит начинать с крупных плоскостей, а затем переходить к декоративным элементам и боковым частям. Краску следует наносить в два слоя. Поскольку наш сервант сделан из дерева, необходимо использовать краску, специально предназначенную для этих поверхностей.

Существует и более сложный метод — декупаж. В этом случае необходимо вырезать узор из салфеток, наклеить его на поверхность мебели и закрепить лаком. Это требует больше времени и усилий по сравнению с простым окрашиванием, но всё же не является чрезмерно сложной техникой. Буфет, восстановленный с помощью декупажа, безусловно, добавит изюминку в интерьер и привнесёт новую жизнь в помещение.

Перед работой изделие нужно аккуратно протереть влажной тряпкой, чтобы избежать повреждений. Не рекомендуется размещать сервант в помещениях с повышенной влажностью или высокой температурой, например, рядом с плитой, отопительными батареями или в ванной комнате.

Уточнения

Декупа́ж (фр. découpage — разрезание, вырезание) — техника вырезания ажурного изображения, при которой в композиции активно используются и фигура, и остатки материала в виде фона, сохраняющие силуэт вырезанной фигуры. При этом появляется возможность создания «игры фигуры и фона», которую часто используют художники.



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