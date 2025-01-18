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Декор стен мягкими панелями: особенности отделки

2:29
Недвижимость

Дизайнеры уже давно пользуются приёмом с мягкими панелями, и эта концепция продолжает эволюционировать в соответствии с новыми тенденциями. Изменения касаются как материалов, так и вариантов размещения, а также цветовых сочетаний.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

В основе мягких панелей лежат укреплённые материалы, такие как ПВХ, дерево, ДСП или МДФ, которые просто монтируются на поверхность и сохраняют свою форму. Набивка подбирается в зависимости от желаемой толщины и плотности панели — чаще всего для этого используются ППУ, поролон и синтепон.

Мягкие стеновые панели, выполненные из гобелена, велюра или бархата, отличаются высокой стойкостью по сравнению с другими тканями для мебели. Однако стоит отметить, что уход за ними требует больше усилий, так как они имеют свойство собирать пыль. Имитация кожи — наиболее практичное решение для таких панелей. Эко-кожи и кожзам обеспечивают разнообразие цветов и текстур, не подвержены растяжению, легко очищаются и долго служат.

Одним из популярных материалов в современных интерьеров является алькантара — искусственная замша, которая не вызывает аллергии, не накопляет загрязнения и сохраняет свои эстетические характеристики на протяжении времени.

Мягкие стены в спальне могут быть оформлены как единая крупная панель, так и собраны из множества мелких сегментов. Большие элементы выглядят более современно и актуально. Наиболее распространённые размеры таких объёмных плиток — квадратные и прямоугольные, хотя существуют и другие варианты, включая шестигранные, треугольные и даже асимметричные формы с плавными линиями.

Панели для стен спальни могут быть как компактными, так и более крупными. Вертикальные панели способны визуально увеличить высоту потолка, а прямые линии профилей и швов лишь усилят этот эффект. Выбор цвета и дизайна настенных панелей зависит от общего стиля и цветовой гаммы помещения. Спокойные пастельные оттенки создают атмосферу уюта и расслабления, идеально подходя для спальни. Монотонные поверхности могут быть разнообразлены вставками из панелей другого цвета или материала, таких как зеркала, дерево или камень.

Уточнения

Ба́рхат — изначально шёлковая ткань с тянутым или нарезным густым ворсом небольшой высоты, которую получают посредством особого переплетения нитей: четыре попарно образуют верхнюю и нижнюю основу, а пятая — ворс.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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