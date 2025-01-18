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Унитаз с функцией биде: особенности и критерии выбора

1:50
Недвижимость

Универсальные устройства формата 2-в-1 объединяют в себе преимущества биде и унитаза, что делает их идеальными для небольших пространств.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Они являются одним из наиболее востребованных решений для современных ванных комнат. Подвесные унитазы, устанавливаемые на стену с помощью специальной инсталляции, придают интерьеру стильный и лаконичный вид. В то же время напольные модели продолжают пользоваться популярностью у любителей традиционного дизайна, сочетая классический подход и комфорт встроенного биде.

Унитазы с функцией биде — отличный выбор для малогабаритных санузлов, где нет возможности установить отдельное биде. Эти устройства не только максимально используют доступную площадь, но и обеспечивают более высокий уровень гигиеничности по сравнению с традиционной туалетной бумагой. Многие из таких моделей оборудованы функцией самоочистки, что значительно упрощает уход за ними. Кроме того, унитазы с встроенной функцией биде помогают экономить воду благодаря более точному и эффективному процессу очистки.

Выбор размеров унитаза определяется планировкой санузла. Подвесные конструкции отлично подходят для небольших пространств, тогда как напольные модели чаще устанавливаются в более просторных условиях. Изделия, выполненные из керамики или фарфора, обладают высокой прочностью и гигиеничностью. Важно также обратить внимание на качество смесителей и систем управления водой, чтобы избежать возможных поломок в будущем.

Перед тем как совершить покупку, имеет смысл ознакомиться с отзывами реальных пользователей. Это поможет лучше понять потенциальные недостатки и опыт эксплуатации конкретной модели.

Уточнения

Биде́  — небольшая ванна с фонтанчиком для мытья наружных половых органов и области ануса; обычно устанавливается рядом с унитазом; есть модели, совмещённые с унитазом. В качестве альтернативы существуют гигиенический душ и туалетная бумага.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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