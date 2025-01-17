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Что делать, если в крупах завелись жучки? Простой способ решить проблему

0:53
Недвижимость

Жучки в крупах — проблема, с которой сталкиваются многие домохозяйки. Они появляются из-за неправильного хранения продуктов, особенно если крупы остаются в оригинальной упаковке, где тепло и влага становятся идеальными условиями для вредителей.

Банки для хранения круп
Фото: pixabay. com by congerdesign-509903, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банки для хранения круп

Чтобы избежать этой неприятности, храните крупы в герметичных контейнерах и следите за условиями хранения — лучше всего в сухом и прохладном месте.

Также можно "оздоровить" новые крупы, заморозив их на 24 часа. Для защиты от насекомых используйте лавровый лист, чеснок или эфирные масла, пишет mkset.ru.

Если жучки всё же появились, промойте крупу или замените испорченный продукт. Регулярная уборка на кухне и внимательное отношение к упаковке при покупке также помогут избежать проблемы.

Уточнения

Крупа́ (также се́чка) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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