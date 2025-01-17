Уборка с Tineco Floor One S9 Artist превращается в настоящее удовольствие — подробности здесь

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Tineco снова подтверждает свой статус лидера на рынке моющих пылесосов с роликовой системой очистки, представив новую модель Floor One S9 Artist, которая сочетает в себе привычную эффективность и ряд значительных усовершенствований.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пылесос

Этот премиальный продукт ориентирован на повышение удобства использования и производительности, сохраняя концепцию, которая уже заслужила признание потребителей. Новинка отличается продуманным дизайном с возможностью наклона корпуса на 180 градусов, что позволяет легко очищать поверхности под кроватями и мебелью.

Оснащение интеллектуальной системой подсветки Aurora AI, которая меняет цвет в зависимости от уровня загрязнения, делает процесс уборки максимально эффективным. Существенным преимуществом стала увеличенная автономность — до 75 минут работы благодаря новой литий-ионной батарее с "пакетными" ячейками.

Перенос резервуара для чистой воды к основанию устройства не только улучшил балансировку и маневренность, но и позволил сохранить оптимальный объем резервуаров: 0,88 литра для чистой воды и 0,75 литра для грязной.

Моторизованные колеса облегчают перемещение устройства, а встроенная система автоматической очистки позволяет за две минуты полностью промыть и продезинфицировать ролики и трубки, избавляя пользователей от необходимости разбирать прибор вручную.

Кроме того, устройство оснащено функцией сушки роликов горячим воздухом (85°C) в течение 5 минут, что предотвращает появление неприятных запахов и гарантирует готовность пылесоса к следующему использованию, пишет dday.it.

Однако европейская версия не будет включать функцию обработки паром, доступную в модели Steam, которая разрабатывалась для устранения стойких загрязнений и дезинфекции с помощью нагрева до 140°C.

Несмотря на это, Floor One S9 Artist остается инновационным устройством с высочайшей производительностью и комфортом в эксплуатации, предлагая пользователям передовые технологии и максимально удобный опыт уборки.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.



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