Гарь быстро растворится! Просто положите грязную сковороду в полиэтиленовый пакет

Чистка пригоревшей сковороды может превратиться в настоящее испытание. Однако с этим простым и доступным методом вы справитесь с проблемой без усилий и дорогих чистящих средств.
Смешайте колу, пищевую соду, жидкость для мытья посуды и соль в высокой ёмкости. Перемешайте до полного растворения ингредиентов. Положите пригоревшую сковороду в полиэтиленовый пакет и залейте её приготовленной смесью.
Плотно завяжите пакет, чтобы жидкость оставалась внутри, и оставьте его на 1 час. После достаньте сковороду из пакета и аккуратно потрите её дно шероховатой губкой или мочалкой. Затем тщательно промойте тёплой водой.
Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи
Полиэтиле́новый паке́т — применяемый для переноски и хранения вещей и материалов мешок, изготовленный из полиэтилена (полиэтиленовой плёнки).
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Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.