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Гарь быстро растворится! Просто положите грязную сковороду в полиэтиленовый пакет

1:20
Недвижимость

Чистка пригоревшей сковороды может превратиться в настоящее испытание. Однако с этим простым и доступным методом вы справитесь с проблемой без усилий и дорогих чистящих средств.

сковородка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сковородка

Что вам понадобится?

  1. 1 стакан напитка кола — поможет растворить отложения благодаря своим химическим свойствам.
  2. 2 столовые ложки пищевой соды — натуральный очиститель, идеально подходит для борьбы с пятнами.
  3. 2 столовые ложки жидкости для мытья посуды — устраняет жир и усиливает действие раствора.
  4. 1 столовая ложка соли — создаёт абразивный эффект для удаления стойких ожогов.
  5. Полиэтиленовый пакет — чтобы обеспечить герметичность и предотвратить испарение смеси.

Пошаговая инструкция

Смешайте колу, пищевую соду, жидкость для мытья посуды и соль в высокой ёмкости. Перемешайте до полного растворения ингредиентов. Положите пригоревшую сковороду в полиэтиленовый пакет и залейте её приготовленной смесью.

Плотно завяжите пакет, чтобы жидкость оставалась внутри, и оставьте его на 1 час. После достаньте сковороду из пакета и аккуратно потрите её дно шероховатой губкой или мочалкой. Затем тщательно промойте тёплой водой.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи

Полиэтиле́новый паке́т — применяемый для переноски и хранения вещей и материалов мешок, изготовленный из полиэтилена (полиэтиленовой плёнки).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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