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Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери

0:51
Недвижимость

Безопасность дома — важнейшая задача каждого домовладельца. Эксперт из Бирмингема, известный в сети как Brummie Lock Picker, поделился хитрым трюком, который может помочь предотвратить взломы.

Открытая дверь
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Открытая дверь

Он советует оставлять ключ в замке входной двери, слегка повернув его. Это простое действие препятствует возможности злоумышленников открыть замок, даже если они попытаются вытолкнуть ключ другим инструментом.

Как работает метод?

Если ключ просто вставлен в замок, его можно вытолкнуть с помощью похожего ключа. Но если ключ слегка повернут, механизм замка блокируется, и его невозможно открыть.

Видео с демонстрацией этого метода стало популярным в TikTok, набрав тысячи просмотров и положительных отзывов, пишет oloygeia.gr.

Уточнения

Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.

Ли́чность престу́пника — совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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