Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери

Безопасность дома — важнейшая задача каждого домовладельца. Эксперт из Бирмингема, известный в сети как Brummie Lock Picker, поделился хитрым трюком, который может помочь предотвратить взломы.
Он советует оставлять ключ в замке входной двери, слегка повернув его. Это простое действие препятствует возможности злоумышленников открыть замок, даже если они попытаются вытолкнуть ключ другим инструментом.
Если ключ просто вставлен в замок, его можно вытолкнуть с помощью похожего ключа. Но если ключ слегка повернут, механизм замка блокируется, и его невозможно открыть.
Видео с демонстрацией этого метода стало популярным в TikTok, набрав тысячи просмотров и положительных отзывов, пишет oloygeia.gr.
Ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.
Ли́чность престу́пника — совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений.
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Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.