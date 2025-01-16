Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка стремится поддерживать чистоту и свежесть в доме, особенно в туалетной комнате. Однако даже при регулярной уборке неприятные запахи иногда возвращаются.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие магазинные освежители, можно использовать простой кухонный ингредиент — лавровый лист.

Этот натуральный продукт помогает не только на кухне, но и в быту, предлагая два способа борьбы с неприятными запахами.

Способ 1

Возьмите несколько лавровых листьев и положите их в тканевый мешочек. Такой мешочек можно разместить на полке или повесить рядом с унитазом. Для усиления эффекта добавьте в мешочек любимые ароматные травы, например, лаванду, мяту или розмарин. Это не только устранит неприятные запахи, но и создаст приятную атмосферу в помещении.

Способ 2

Если вы ищете более интенсивный способ, попробуйте тление лаврового листа. Для этого положите пару листочков в негорючую емкость, подожгите их и дайте им слегка тлеть, а не гореть.

Получившийся дым наполнит туалетный воздух свежим ароматом, нейтрализуя неприятные запахи. Однако помните, что запах тлеющих лавровых листьев может быть довольно резким, поэтому используйте этот метод с осторожностью, пишет Glavred.info.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.



Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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