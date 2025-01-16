Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необъявленная война: эксперт Ищенко оценил диверсию США на Турецком потоке
Финский метод выращивания: как клубника становится особенно сладкой
Как выбраться из снежного плена: секреты для водителей
Восстановление исторического единства: политолог Аграновский заявил о реинтеграции Украины
Почему стоит поработать в авиации — опыт российской бортпроводницы
Странные тренды прошлого, которые снова в моде
Жарьте без забот: что поможет избавить вас от масляных брызг
Исследование показывает, что обладатели этой группы крови живут дольше
Запрет Волочковой загорать топлес на Мальдивах привёл к неожиданным результатам

Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист

1:27
Недвижимость

Каждая хозяйка стремится поддерживать чистоту и свежесть в доме, особенно в туалетной комнате. Однако даже при регулярной уборке неприятные запахи иногда возвращаются.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие магазинные освежители, можно использовать простой кухонный ингредиент — лавровый лист.

Этот натуральный продукт помогает не только на кухне, но и в быту, предлагая два способа борьбы с неприятными запахами.

Способ 1

Возьмите несколько лавровых листьев и положите их в тканевый мешочек. Такой мешочек можно разместить на полке или повесить рядом с унитазом. Для усиления эффекта добавьте в мешочек любимые ароматные травы, например, лаванду, мяту или розмарин. Это не только устранит неприятные запахи, но и создаст приятную атмосферу в помещении.

Способ 2

Если вы ищете более интенсивный способ, попробуйте тление лаврового листа. Для этого положите пару листочков в негорючую емкость, подожгите их и дайте им слегка тлеть, а не гореть.

Получившийся дым наполнит туалетный воздух свежим ароматом, нейтрализуя неприятные запахи. Однако помните, что запах тлеющих лавровых листьев может быть довольно резким, поэтому используйте этот метод с осторожностью, пишет Glavred.info.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Наука и техника
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах Аудио 
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Популярное
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса

Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.

Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Последние материалы
Финский метод выращивания: как клубника становится особенно сладкой
Как выбраться из снежного плена: секреты для водителей
Восстановление исторического единства: политолог Аграновский заявил о реинтеграции Украины
Почему стоит поработать в авиации — опыт российской бортпроводницы
Странные тренды прошлого, которые снова в моде
Исследование показывает, что обладатели этой группы крови живут дольше
Жарьте без забот: что поможет избавить вас от масляных брызг
Запрет Волочковой загорать топлес на Мальдивах привёл к неожиданным результатам
Пробежки в одиночестве — абсолютный контроль над телом и разумом
Пломбир на экспорт: Вологодская область направила в Китай 10 тонн мороженого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.