Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вредные для суставов продукты, которые скрываются на вашем огороде
Как добиться богатого урожая земляники: шесть проверенных методов
Устойчивые привычки: как сделать спорт частью повседневной рутины
Куда поехать вместо Анапы — рекомендации властей и туроператоров
Что лучше пить, чтобы железо успешно усваивалось
Секреты успешного выращивания перца: три сорта, которые стоит попробовать
Современные процедуры для омоложения лица без инъекций
Природа удивляет — антарктический лёд способен восстанавливаться
Собака с табличкой на шее "собирает" деньги — жители Балашихи требуют разбирательства

Вдохновлённая Архимедом: разработана бесшумная ветряная турбина для городов

2:15
Недвижимость

Ветряные мельницы веками были символом Нидерландов, и сегодня эта традиция нашла своё продолжение в виде инноваций в области возобновляемой энергии.

Ветряная мельница
Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветряная мельница

Нидерланды стали одним из лидеров в развитии ветроэнергетики в Европе, а последней разработкой, представляющей новую эру этой технологии, является LIAM F1 UWT — компактная, бесшумная и высокоэффективная ветряная турбина для домашних хозяйств.

Ещё в 1970-х Нидерланды страдали от серьёзного загрязнения воздуха из-за автомобильных выбросов и промышленности, работающей на угле и природном газе. Однако угрозы повышения уровня моря и нехватки земли подтолкнули страну к переходу на экологичные технологии.

Сегодня Нидерланды ассоциируются с инновациями и устойчивым развитием, и ветроэнергетика играет в этом ключевую роль, пишет ecoticias.com.

Эта турбина диаметром всего 1,5 метра и весом 100 кг может быть установлена на крыше дома. Благодаря спиральной конструкции, вдохновлённой принципами Архимеда, LIAM F1 UWT эффективно улавливает даже слабые ветры, автоматически настраиваясь под их направление. Турбина способна вырабатывать до 1500 кВт·ч в год при средней скорости ветра всего 5 м/с, что покрывает половину потребностей среднего домохозяйства.

Одна из главных особенностей LIAM F1 — её способность работать в синергии с другими источниками возобновляемой энергии, такими как солнечные панели. Комбинация солнечной и ветряной энергии позволяет значительно снизить зависимость от электросети, сократить выбросы CO2 и минимизировать счета за электричество.

В то время как крупные ветряные установки требуют больших территорий, что создаёт визуальные и экологические проблемы, малые турбины становятся всё более актуальными для городской среды. LIAM F1 показывает, как можно эффективно использовать энергию ветра в условиях плотной застройки, делая шаг к более устойчивому будущему.

Уточнения

Нидерла́нды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Красота и стиль
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году Аудио 
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю Аудио 
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Еда и рецепты
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус Аудио 
Популярное
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса

Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.

Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
Последние материалы
Вредные для суставов продукты, которые скрываются на вашем огороде
Вдохновлённая Архимедом: разработана бесшумная ветряная турбина для городов
Как добиться богатого урожая земляники: шесть проверенных методов
Устойчивые привычки: как сделать спорт частью повседневной рутины
Куда поехать вместо Анапы — рекомендации властей и туроператоров
Что лучше пить, чтобы железо успешно усваивалось
Секреты успешного выращивания перца: три сорта, которые стоит попробовать
Современные процедуры для омоложения лица без инъекций
Природа удивляет — антарктический лёд способен восстанавливаться
Собака с табличкой на шее "собирает" деньги — жители Балашихи требуют разбирательства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.