Вдохновлённая Архимедом: разработана бесшумная ветряная турбина для городов

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ветряные мельницы веками были символом Нидерландов, и сегодня эта традиция нашла своё продолжение в виде инноваций в области возобновляемой энергии.

Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветряная мельница

Нидерланды стали одним из лидеров в развитии ветроэнергетики в Европе, а последней разработкой, представляющей новую эру этой технологии, является LIAM F1 UWT — компактная, бесшумная и высокоэффективная ветряная турбина для домашних хозяйств.

Ещё в 1970-х Нидерланды страдали от серьёзного загрязнения воздуха из-за автомобильных выбросов и промышленности, работающей на угле и природном газе. Однако угрозы повышения уровня моря и нехватки земли подтолкнули страну к переходу на экологичные технологии.

Сегодня Нидерланды ассоциируются с инновациями и устойчивым развитием, и ветроэнергетика играет в этом ключевую роль, пишет ecoticias.com.

Эта турбина диаметром всего 1,5 метра и весом 100 кг может быть установлена на крыше дома. Благодаря спиральной конструкции, вдохновлённой принципами Архимеда, LIAM F1 UWT эффективно улавливает даже слабые ветры, автоматически настраиваясь под их направление. Турбина способна вырабатывать до 1500 кВт·ч в год при средней скорости ветра всего 5 м/с, что покрывает половину потребностей среднего домохозяйства.

Одна из главных особенностей LIAM F1 — её способность работать в синергии с другими источниками возобновляемой энергии, такими как солнечные панели. Комбинация солнечной и ветряной энергии позволяет значительно снизить зависимость от электросети, сократить выбросы CO2 и минимизировать счета за электричество.

В то время как крупные ветряные установки требуют больших территорий, что создаёт визуальные и экологические проблемы, малые турбины становятся всё более актуальными для городской среды. LIAM F1 показывает, как можно эффективно использовать энергию ветра в условиях плотной застройки, делая шаг к более устойчивому будущему.

Уточнения

Нидерла́нды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).



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