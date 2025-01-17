Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества

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Микроволновая печь и её будущее

Микроволновая печь скоро будет заменена новым устройством. Хоть микроволновые технологии позволяют быстро и просто готовить, замораживать и разогревать пищу, есть устройство, которое может сделать микроволновую печь менее практичной.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Пароконвектомат и его особенности

Пароконвектомат или конвекционная печь объединяет процессы приготовления, сухого нагрева и принудительной конвекции.

Это устройство универсально и позволяет подобрать подходящий способ приготовления для каждой группы продуктов. Внутри крышек находятся клапаны для контроля влажности продуктов.

Различия между микроволновыми печами и пароконвектоматами

Время приготовления: микроволновая печь разогревает быстро, конвекционная печь дольше. Тип функции: пароконвектомат разогревает, запекает и готовит на гриле, микроволновая печь только разогревает. Мощность: микроволновая печь нагревает жидкости и повторно разогревает блюда, конвекционная печь работает на разных мощностях.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.





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