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Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества

1:12
Недвижимость

Микроволновая печь и её будущее

Микроволновая печь скоро будет заменена новым устройством. Хоть микроволновые технологии позволяют быстро и просто готовить, замораживать и разогревать пищу, есть устройство, которое может сделать микроволновую печь менее практичной.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Пароконвектомат и его особенности

Пароконвектомат или конвекционная печь объединяет процессы приготовления, сухого нагрева и принудительной конвекции.

Это устройство универсально и позволяет подобрать подходящий способ приготовления для каждой группы продуктов. Внутри крышек находятся клапаны для контроля влажности продуктов.

Различия между микроволновыми печами и пароконвектоматами

  1. Время приготовления: микроволновая печь разогревает быстро, конвекционная печь дольше.
  2. Тип функции: пароконвектомат разогревает, запекает и готовит на гриле, микроволновая печь только разогревает.
  3. Мощность: микроволновая печь нагревает жидкости и повторно разогревает блюда, конвекционная печь работает на разных мощностях.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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