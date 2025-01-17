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Как дезинфицировать любую поверхность эфирными маслами? Простые и эффективные варианты

1:27
Недвижимость

Какими эфирными маслами можно дезинфицировать поверхности

Согласно исследованиям, эфирные масла помогают удалять бактерии. Для этой цели хорошо подходят масла лемонграсса и чайного дерева. Они эффективны в уничтожении микробов с любых видимых поверхностей.

Эфирное масло
Фото: PxHere by Mareefe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эфирное масло

Кроме того, масла эвкалипта и корицы также будут полезны в уборке. Все дело в том, что корица обладает антибактериальным эффектом благодаря содержанию особого вещества — корицы. Эфирное масло эвкалипта богато камфорой и другими органическими соединениями. Эти вещества также обладают высокими антисептическими свойствами.

Масло мяты перечной также является одним из лучших эфирных масел для очистки и дезинфекции.

Как правильно дезинфицировать эфирными маслами

Чистка полов эфирными маслами — абсолютно безопасный и нетоксичный способ, который экономит ваши деньги и силы. Можно добавить несколько капель масла в воду и помыть пол.

Кроме того, можно оттереть пыль тряпкой или губкой, добавив небольшое количество средства.

Если вы не знаете, как лучше обеззараживать воздух в своей квартире, есть еще один вариант — эфирные масла. Эфирное масло просто добавляет немного дополнительного аромата в комнату, передавая ощущение свежести и чистоты.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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