Музыка и мир вокруг: возможности режима прозрачности

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наушники могут подарить вам полный погружение в музыку, но иногда они создают ощущение оторванности от мира.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в наушниках

Что делать, если вам нужно слышать происходящее вокруг? Ответ прост: выбирайте наушники с режимом прозрачности.

Что такое режим прозрачности?

Режим прозрачности — это функция, которая позволяет слышать звуки окружающего мира, не снимая наушников. Это полезно, если вы хотите услышать объявления на вокзале, общаться в магазине или ориентироваться на улице, избегая опасностей, например, движения машин.

По сути, это противоположность активного шумоподавления (ANC). Если ANC блокирует внешние шумы, то режим прозрачности, наоборот, пропускает их.

Как он работает? Наушники используют встроенные микрофоны, чтобы улавливать звуки окружающей среды. Затем они воспроизводят эти звуки через свои динамики, добавляя минимальную обработку для их естественного звучания.

Разные названия одной функции

Хотя Apple называет эту функцию "режимом прозрачности" в своих AirPods Pro и AirPods Max, другие бренды используют свои термины: режим "осведомлённости", "окружающей среды" или "социальный". Суть остаётся той же — дать вам возможность слышать окружающий мир, не снимая наушники.

Некоторые модели предлагают дополнительные функции, например, адаптивную прозрачность, которая снижает громкость резких звуков, или режим "Говорите в чат" от Sony, автоматически включающий окружающий звук, когда вы начинаете говорить.

Какие наушники поддерживают режим прозрачности?

Многие премиальные модели оснащены этой функцией. Среди них:

Apple: AirPods Pro и AirPods Max.

Bose: QuietComfort Ultra.

Sony: WH-1000XM5 и WF-1000XM5.

Mark Levinson: No. 5909.

Однако технология появляется и в более доступных моделях, таких как Sony WF-C700N и Bose QuietComfort Earbuds. Более того, наушники Sony WF-C510, хотя и не имеют функции шумоподавления, поддерживают режим Ambient.

Прозрачность без шумоподавления

Чаще всего прозрачность идёт в паре с ANC, но есть исключения. Например, Sony WF-C510. Эти наушники позволяют регулировать степень прозрачности в диапазоне от 1 до 20, фокусируясь на голосах.

Несмотря на некоторые ограничения при воспроизведении музыки на высокой громкости, это шаг в сторону доступности технологии.

Будущее технологии

Режим прозрачности становится стандартом для большинства современных наушников, позволяя пользователям наслаждаться музыкой и оставаться в контакте с миром.

И в ближайшие годы мы, вероятно, увидим его даже в бюджетных моделях.

Уточнения

Нау́шники головны́е телефо́ны — представляют собой пару небольших по размеру блока наушников, надеваемых на голову или вставляемых прямо в ушные каналы. Наушники часто применяются в быту и в профессиональной деятельности для речевой связи и прослушивания музыки и речи, для компьютерных игр, когда необходима мобильность или звукоизоляция от окружающего пространства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.