48 часов музыки без остановки: всё о Moondrop Edge

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Вы когда-нибудь мечтали о наушниках, которые объединяют высокое качество звука, удобство использования и доступную цену?

Фото: 500px.com/photo by Sascha Kohlmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка в наушниках

Бренд Moondrop представил долгожданную новинку — полноразмерные беспроводные наушники Edge, способные удивить даже самых искушённых меломанов.

Главные особенности Moondrop Edge

Качество звука: В основе модели — 40-мм динамические драйверы с бериллиевым покрытием. Этот материал обеспечивает чистое и детализированное звучание. Наушники поддерживают популярные кодеки SBC, AAC и Sony LDAC, что гарантирует передачу аудиосигнала в высоком качестве.

Технология Bluetooth 5.4: Устройство способно подключаться одновременно к двум устройствам и быстро переключаться между ними. Это удобно для тех, кто использует разные гаджеты в течение дня.

Комфорт и технологии

Гарнитура оснащена четырьмя встроенными микрофонами. Они выполняют двойную функцию — обеспечивают чёткую передачу голоса и помогают в работе активного шумоподавления, создавая идеальные условия для прослушивания музыки и общения.

Амбушюры, заполненные пеной с эффектом памяти, адаптируются к форме ушей, гарантируя максимальный комфорт даже при длительном использовании.

Автономность и удобство управления

Одной из ключевых характеристик Moondrop Edge является автономность. Наушники могут работать до 48 часов без подзарядки. А если батарея сядет, всего пять минут быстрой зарядки обеспечат 4 часа воспроизведения.

Для управления воспроизведением предусмотрены удобные аппаратные кнопки на корпусе, которые позволяют легко переключать треки и регулировать громкость.

Уточнения

Шумопонижение — процесс устранения шумов из полезного сигнала с целью повышения его субъективного качества или для уменьшения уровня ошибок в каналах передачи и системах хранения цифровых данных.



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