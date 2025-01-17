Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 ошибок при выращивании картофеля: как не потерять урожай
Девять мутаций птичьего гриппа: новая угроза для человека
Греческие отели перейдут на морскую воду в бассейнах этим летом
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Какая финансовая поддержка предоставляется гражданам при организации похорон
Храним зелень правильно: как сохранить её свежей на неделю
Исследование слуха змей: неожиданные результаты
Звезда Твин Пикса поблагодарил умершего Дэвида Линча за популярность
Как нарезать лук без слёз: два простых способа

Мастер-класс по оформлению малогабаритной кухни: цветовые секреты

1:28
Недвижимость

Маленькая кухня — вызов для любой хозяйки: ограниченное пространство затрудняет готовку, хранение вещей и свободное передвижение. Однако существуют приемы, которые помогут даже на кухне в четыре квадратных метра создать уют и комфорт.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня

Учтите силу цвета

Перед началом оформления определитесь со стилем и цветовой палитрой кухни. Основная цель — устранить ощущение тесноты. Используйте светлые оттенки: молочные, светло-бежевые, цвета слоновой кости и пастельные тона. Они наполнят кухню светом, визуально расширяя пространство.

Гармония с материалами

Светлые цвета отлично сочетаются с натуральными материалами — камнем и деревом, а также с яркими акцентами красного, зеленого, голубого или желтого. Такой баланс придаст интерьеру свежесть и воздушность, сохраняя уют.

Темные акценты с умом

Если вам по душе темные цвета, применяйте их в качестве акцентов. Подкрасьте ими стены или пол, но не забывайте о светлых тонах. Избегайте строгих контрастов, например, сочетания красного и черного, так как оно уменьшит визуальное пространство, превращая кухню в крошечную каморку.

Правильный выбор цветовой гаммы и акцентов поможет визуально расширить даже самую маленькую кухню, делая её удобной и стильной.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Наука и техника
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах Аудио 
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми Аудио 
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Наука и техника
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Последние материалы
5 ошибок при выращивании картофеля: как не потерять урожай
Девять мутаций птичьего гриппа: новая угроза для человека
Греческие отели перейдут на морскую воду в бассейнах этим летом
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Какая финансовая поддержка предоставляется гражданам при организации похорон
Храним зелень правильно: как сохранить её свежей на неделю
Исследование слуха змей: неожиданные результаты
Звезда Твин Пикса поблагодарил умершего Дэвида Линча за популярность
Как нарезать лук без слёз: два простых способа
Египет приблизился по показателям к российским доходам от экспорта удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.