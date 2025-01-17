Мастер-класс по оформлению малогабаритной кухни: цветовые секреты

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая кухня — вызов для любой хозяйки: ограниченное пространство затрудняет готовку, хранение вещей и свободное передвижение. Однако существуют приемы, которые помогут даже на кухне в четыре квадратных метра создать уют и комфорт.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Учтите силу цвета

Перед началом оформления определитесь со стилем и цветовой палитрой кухни. Основная цель — устранить ощущение тесноты. Используйте светлые оттенки: молочные, светло-бежевые, цвета слоновой кости и пастельные тона. Они наполнят кухню светом, визуально расширяя пространство.

Гармония с материалами

Светлые цвета отлично сочетаются с натуральными материалами — камнем и деревом, а также с яркими акцентами красного, зеленого, голубого или желтого. Такой баланс придаст интерьеру свежесть и воздушность, сохраняя уют.

Темные акценты с умом

Если вам по душе темные цвета, применяйте их в качестве акцентов. Подкрасьте ими стены или пол, но не забывайте о светлых тонах. Избегайте строгих контрастов, например, сочетания красного и черного, так как оно уменьшит визуальное пространство, превращая кухню в крошечную каморку.

Правильный выбор цветовой гаммы и акцентов поможет визуально расширить даже самую маленькую кухню, делая её удобной и стильной.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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