Мастер-класс по оформлению малогабаритной кухни: цветовые секреты

Маленькая кухня — вызов для любой хозяйки: ограниченное пространство затрудняет готовку, хранение вещей и свободное передвижение. Однако существуют приемы, которые помогут даже на кухне в четыре квадратных метра создать уют и комфорт.
Перед началом оформления определитесь со стилем и цветовой палитрой кухни. Основная цель — устранить ощущение тесноты. Используйте светлые оттенки: молочные, светло-бежевые, цвета слоновой кости и пастельные тона. Они наполнят кухню светом, визуально расширяя пространство.
Светлые цвета отлично сочетаются с натуральными материалами — камнем и деревом, а также с яркими акцентами красного, зеленого, голубого или желтого. Такой баланс придаст интерьеру свежесть и воздушность, сохраняя уют.
Если вам по душе темные цвета, применяйте их в качестве акцентов. Подкрасьте ими стены или пол, но не забывайте о светлых тонах. Избегайте строгих контрастов, например, сочетания красного и черного, так как оно уменьшит визуальное пространство, превращая кухню в крошечную каморку.
Правильный выбор цветовой гаммы и акцентов поможет визуально расширить даже самую маленькую кухню, делая её удобной и стильной.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.