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Волшебство реставрации: как обновить паркет и удивить гостей

2:08
Недвижимость

Представьте себе: вы получаете в наследство квартиру со старинным паркетом "елочка". Вместо того, чтобы жаловаться на "бабушкины" вещи, откройте для себя возможности реставрации. Даже потертый паркет может стать стильным акцентом и выглядеть лучше любого линолеума или ламината.

Паркет старый
Фото: commons.wikimedia.org by V. Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паркет старый

Почему не стоит менять паркет

При заселении в хрущевку спешить с заменой пола не нужно. Паркет — уникальное решение, которое впишется в любой интерьер, будь то классика, скандинавский стиль или минимализм. Прежде чем решиться на новые покрытия, посоветуйтесь со специалистами. Их рекомендации могут подтолкнуть вас к реставрации старого паркета.

Этапы реставрации паркета

Шлифовка: используйте шлифовальную машинку для снятия верхнего слоя старого лака или краски. Это откроет доступ к исходной текстуре древесины.

Оценка состояния: тщательно осмотрите паркет. Найдите трещины и изношенные участки, которые утратили привлекательность. Сломанные доски или повреждения необходимо заменить на новые материалы.

Заполнение щелей: для устранения зазоров между досками воспользуйтесь специальным силиконовым раствором, подходящим для паркета.

Финишное покрытие: нанесите глянцевый или матовый лак по своему выбору. Лак лучше наносить в несколько слоёв, равномерно распределяя средство. Вместо лака можно использовать масло, которое подчеркнёт натуральную красоту дерева.

Перекраска (опционально): если вас не устраивает текущий оттенок, паркет можно перекрасить. Выберите цвет, который дополнит интерьер вашей квартиры и подчеркнёт стиль.

Вдохновение и результат

Процесс реставрации требует терпения и фантазии, но результат того стоит. Старый деревянный пол снова будет блистать, придавая вашей квартире особый шарм и уют. Эти усилия помогут вам не только сохранить наследие, но и сделать квартиру современной и стильной.

Уточнения

Парке́т - вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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