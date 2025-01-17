Ошибки в расстановке мебели: как сделать квартиру по-настоящему уютной

Чувствуете дискомфорт в собственной квартире? Проблема может крыться не в ремонте или декоре, а в распространённых ошибках в расстановке мебели и зонировании пространства.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

Расстановка мебели: простые ошибки

Диван около стены в гостиной

Если гостиная достаточно просторна, не загоняйте диван к стене. Разместите его ближе к центру, чтобы создать уютную зону отдыха. Но будьте осторожны: ставить диван точно в центр тоже не стоит — это помешает свободному перемещению.

Комод лицом к кровати

Экономить пространство, размещая комод перед кроватью, не лучшая идея. Лучший вариант — поставить его сбоку, заменив прикроватную тумбу. Такой подход освободит место и даже создаст отдельную зону, если в углу разместить небольшой рабочий стол, а комод использовать как подставку.

Зоны для детей и рабочие пространства

Вертикальный стеллаж в детской

Горизонтальные стеллажи предпочтительнее для детей. Они обеспечат лёгкий доступ ко всем полкам без помощи взрослых и могут стать небольшой скамейкой, если на поверхность постелить матрас и плед.

Стол вплотную к стене

Современные дизайнеры советуют не прижимать стол к стене. Оставьте вокруг него пространство для стула или кресла, чтобы можно было разместиться удобно, а также избежать прямого попадания солнечных лучей на экран компьютера.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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