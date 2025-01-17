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Преображение квартиры: как сэкономить на ремонте и не потерять качество

1:38
Недвижимость

Даже типовая однушка способна преобразиться до неузнаваемости при помощи нескольких хитрых решений. Следуя этим советам, вы продемонстрируете чувство вкуса и стиля, сэкономив на услугах профессионалов.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Оформление окон

Первое, на что стоит обратить внимание — это окна. Не стоит экономить на подоконниках. Пластик хоть и практичен, но он снижает общий уровень интерьера. Рассмотрите замену на натуральное дерево или камень — такие материалы придают помещению утонченность и дорогостоящий вид.

Антиквариат и уникальные вещи

Присутствие в доме вещей с историей добавляет роскоши и оригинальности. Избегайте массового производства — выбирайте уникальные предметы, которые уже носили свою историю. Такой подход незаметно придаст интерьеру шарм и индивидуальность.

Текстиль и освещение

Текстиль оказывает большое влияние на восприятие комнаты. Подбирайте практичные, износостойкие ткани с учетом освещенности помещения. Не скупитесь и на освещение: сочетайте люстру с точечными светильниками, бра, торшерами и настольными лампами. Правильное освещение создаст уют и подчеркнет достоинства интерьера.

Интерьерные растения

В завершение добавьте немного зелени. Растения с сочной листвой оживят комнату, привнеся свежесть и гармонию. Выберите неприхотливые виды, которые легко поддерживать, даже если вы новичок в цветоводстве.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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