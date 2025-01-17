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Минимализм и функциональность: дизайн санузла без лишних деталей

2:04
Недвижимость

Маленький санузел не должен быть пустым. Часто углы остаются незадействованными в стандартной планировке, но их можно эффективно использовать. Разместите унитаз или другую сантехнику в углу — сразу заметите, как изменится распределение пространства.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Компактная сантехника

Избегайте излишеств в отделке и мебели. Выбор современной компактной сантехники, однотонной темной плитки и минималистичных аксессуаров помогает создать порядок и комфорт даже в маленькой ванной.

Контрастная отделка

Не бойтесь экспериментировать с контрастами — темные стены с светлым полом или наоборот визуально расширят комнату. Такой прием делает помещение более просторным и интересным.

Места для хранения

Лучший способ экономии места — встроенные шкафы для полотенец и мелочей. Открытые стеклянные полки тоже подойдут, если хочется сохранить легкость дизайна и доступность вещей.

Зеркала

Зеркала — незаменимый инструмент для визуального увеличения пространства. Установка двух зеркал напротив друг друга сделает санузел ярче и просторнее. Не забудьте о зеркальной мебели для еще большего эффекта.

Душ вместо ванны

Если площадью не хватает под ванну, выбирайте душевую кабину со стеклянной перегородкой. Такой выбор позволит сэкономить место, не теряя функциональности. На рынке большой выбор душевых кабин — подберите подходящий вариант.

Правильное освещение

Свет — важный элемент дизайна. Используйте встроенные настенные светильники, чтобы не занимать лишнего пространства. Они равномерно освещают ванную и визуально расширяют комнату.

Небольшой санузел — не проблема, если применять грамотный дизайн и оптимальное использование пространства. Эти простые советы помогут создать уютную и функциональную ванную комнату даже в минимальных условиях.

Уточнения

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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