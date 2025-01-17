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Материалы для отделки прихожей, которые преобразят ваш дом

2:07
Недвижимость

В прихожей мебель часто проста и функциональна, а большая часть стен всегда на виду. Чтобы визуально расширить пространство, владельцы выбирают светлые тона. Но освежить интерьер можно и другими способами. Главное — отделка стен. Здесь можно экспериментировать с цветами и материалами, чего практически нельзя сделать в жилых комнатах.

Покраска стен
Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Топ материалов для отделки прихожей

По мнению специалистов, лидерами остаются проверенные временем варианты:

  • Обои и фрески - классика, не теряющая своей актуальности.
  • Деревянная обшивка - добавляет теплоту и уют.
  • Фальш-кладка из кирпича - придает стенам текстурность и характер.

Но далеко не только эти решения могут украсить вашу прихожую.

Инновационные варианты отделки

Жидкие обои

Они бывают гладкими или ворсистыми, некоторые имитируют ткань, кору или кожу. Помимо красоты, жидкие обои хорошо поглощают звук, что особенно ценно для шумных семейных домов.

Фактурные краски

Текстурные краски — продолжение идеи жидких обоев. Два популярных типа — "Марсельский воск" и "Мизури". После высыхания они образуют мягкую, переливающуюся пленку. Воск придает оттенкам насыщенность, а добавление блестящих частиц делает текстуру глубже и выразительнее.

Облицовочные материалы

Матовые кафель и имитация булыжника отлично смотрятся на стенах до одного метра от пола — иначе эффект может показаться излишне массивным. Натуральный мрамор и гранит — роскошный вариант для отделки, но более практичной альтернативой является венецианская штукатурка, повторяющая узоры камня, но придающая стенам лёгкость и изящество.

В прихожей стены можно оформить множеством способов, не ограничиваясь лишь светлыми тонами. Использование разнообразных отделочных материалов придаст помещению уникальный стиль и ощущение простора.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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